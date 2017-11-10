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Posted 10 ноября 2017, 07:00

Published 10 ноября 2017, 07:00

Modified 18 августа 2022, 19:58

Updated 18 августа 2022, 19:58

Новый айфон не работает при нуле градусов

10 ноября 2017, 07:00
Новый айфон не работает при нуле градусов

Компания Apple признала, что новый IphoneX обладает заметной проблемой - при низких температурах экран дорогущего смартфона перестает реагировать на нажатия. Низкие температуры в представлении инновационного гиганта начинаются от нуля градусов, так что пока ошибку не исправят пользоваться новым телефоном пользователи смогут в хорошо отапливаемых помещениях.

Специалисты компании не указывали об этих уникальных особенностях смартфона и признали проблему только после вала публикаций на Reddit.

Но компания зато честно предупредила, что телефон получился очень ломким и хрупким, порекомендовав использовать специальные чехлы. Остается вопрос - зачем тогда было делать главной фишкой - безрамочность? Любой чехол убивает это преимущество на раз. Но без чехла телефон долго не живет. Интернет уже полон фото треснувших "десяток", ремонт которых обойдется минимум в 250 долларов, хотя прошла лишь неделя со старта продаж.

Кроме того, компания признала, что при автояркости на экране будут выгорать пиксели.

Есть и еще минусы, о которых специалисты Apple забыли предупредить - беспроводная зарядка оказалась не очень рабочей функцией. В процессе такой зарядки смартфон нагревается до темперары, что держать его в руке становится невозможно. Но и при обычной зарядке телефон тоже греется довольно сильно.

IphoneX появился в продаже 3 ноября и сопровождался ажиотажным спросом, который был правда целиком удовлетворен в первый же день продаж, хотя обещали дефицит телефонов. Стоимость аппарата начинается от 86 тысяч рублей Яндекс.Маркет. Средняя оценка пользователей - тройка по пятибальной шкале.

Редакция НИА поздравляет всех владельцев "Десятки" с крайне удачной покупкой.

Ведутов Олег

 

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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