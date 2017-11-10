Новый айфон не работает при нуле градусов

Но компания зато честно предупредила, что телефон получился очень ломким и хрупким, порекомендовав использовать специальные чехлы. Остается вопрос - зачем тогда было делать главной фишкой - безрамочность? Любой чехол убивает это преимущество на раз. Но без чехла телефон долго не живет. Интернет уже полон фото треснувших "десяток", ремонт которых обойдется минимум в 250 долларов, хотя прошла лишь неделя со старта продаж.