Новый айфон не работает при нуле градусов

Posted 10 ноября 2017, 07:00
Published 10 ноября 2017, 07:00
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
Компания Apple признала, что новый IphoneX обладает заметной проблемой - при низких температурах экран дорогущего смартфона перестает реагировать на нажатия. Низкие температуры в представлении инновационного гиганта начинаются от нуля градусов, так что пока ошибку не исправят пользоваться новым телефоном пользователи смогут в хорошо отапливаемых помещениях.
Специалисты компании не указывали об этих уникальных особенностях смартфона и признали проблему только после вала публикаций на Reddit.
Но компания зато честно предупредила, что телефон получился очень ломким и хрупким, порекомендовав использовать специальные чехлы. Остается вопрос - зачем тогда было делать главной фишкой - безрамочность? Любой чехол убивает это преимущество на раз. Но без чехла телефон долго не живет. Интернет уже полон фото треснувших "десяток", ремонт которых обойдется минимум в 250 долларов, хотя прошла лишь неделя со старта продаж.
Кроме того, компания признала, что при автояркости на экране будут выгорать пиксели.
Есть и еще минусы, о которых специалисты Apple забыли предупредить - беспроводная зарядка оказалась не очень рабочей функцией. В процессе такой зарядки смартфон нагревается до темперары, что держать его в руке становится невозможно. Но и при обычной зарядке телефон тоже греется довольно сильно.
IphoneX появился в продаже 3 ноября и сопровождался ажиотажным спросом, который был правда целиком удовлетворен в первый же день продаж, хотя обещали дефицит телефонов. Стоимость аппарата начинается от 86 тысяч рублей Яндекс.Маркет. Средняя оценка пользователей - тройка по пятибальной шкале.
Редакция НИА поздравляет всех владельцев "Десятки" с крайне удачной покупкой.
Ведутов Олег