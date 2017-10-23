Олег Ведутов: ВФМиС не улучшит молодежную политику

О лег Ведутов: Здесь совершенно логично, почему кого-то вычеркнули, кого-то позвали. Потому что кого-то видеть не захотели, потому что мы сейчас с этими организациями не дружим, с какими-то поддерживаем дружеские отношения. То, что эти организации, дружественные нам, не вписываются в этот фестиваль, который действительно всегда был «левым». Меня на него звали в ЮАР представители левых, я еще удивился, почему вы, почему не через центристов. Здесь, что называется, перехватили повестку. Сработали сотрудники Росмолодежи. Совершенно понятно, что они захотели поддержать те организации, с которыми сейчас у России есть дружественные отношения. То, что израильские националисты, звучит как оксюморон, но это расширение, не только «левые», но и центристские партии, право-центристские партии. Я лично в этом большую проблему не вижу. Если кому-то с кем-то за стол садиться. Что это за «леваки» такие? «Леваки» как раз за широту убеждений, что мир во всем мире, и вообще про то, чтобы отринуть условность. Так что, если «леваки» не проходят тест на свою «левость», это больше их проблема.