Олег Ведутов: ВФМиС не улучшит молодежную политику

Posted 23 октября 2017, 09:40
Published 23 октября 2017, 09:40
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
Игорь Киценко: Сегодня говорим о проведении 19 го Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. С вами хотелось поговорить о таком, не знаю как назвать… Выходил большой материал, публиковался на «Радио Свобода». Бывшие организаторы фестиваля говорят о том, что он «левого толка». Если смотреть вглубь вопроса, два года назад эту идею лоббировали коммунисты России, потом перехватывает инициативу на себя Кремль. И что мы видим на фестивале: среди делегатов оказываются представители националистических партий, в частности молодежное крыло израильской партии «Ликуд». Вторая организация — это молодежное крыло правящей партии Турции, «Партии справедливости и развития», партии Эрдогана. Турецкие националисты, относительно умеренные, но, тем не менее, националисты. Но представители коммунистического направления ссылаются на то, что очень многих представителей, делегатов, которых они планировали привезти, вычеркнули. Почему не пустили «левых», а позвали «правых»?
О лег Ведутов: Здесь совершенно логично, почему кого-то вычеркнули, кого-то позвали. Потому что кого-то видеть не захотели, потому что мы сейчас с этими организациями не дружим, с какими-то поддерживаем дружеские отношения. То, что эти организации, дружественные нам, не вписываются в этот фестиваль, который действительно всегда был «левым». Меня на него звали в ЮАР представители левых, я еще удивился, почему вы, почему не через центристов. Здесь, что называется, перехватили повестку. Сработали сотрудники Росмолодежи. Совершенно понятно, что они захотели поддержать те организации, с которыми сейчас у России есть дружественные отношения. То, что израильские националисты, звучит как оксюморон, но это расширение, не только «левые», но и центристские партии, право-центристские партии. Я лично в этом большую проблему не вижу. Если кому-то с кем-то за стол садиться. Что это за «леваки» такие? «Леваки» как раз за широту убеждений, что мир во всем мире, и вообще про то, чтобы отринуть условность. Так что, если «леваки» не проходят тест на свою «левость», это больше их проблема.
И.К.: Может это из контекста вырвано? Там 180 стран принимают участие, 20 тысяч участников. Огромное количество молодежи приехало. Как это отразится на молодежной политике, на местах в регионах?
О.В.: Абсолютно никак не отразится. Потому что такие все компанейские мероприятия проходят, бюджет освоился, прошли, все. Как отразилось наличие Олимпиады в России. Ну построили объекты, они стоят, на них провели это мероприятие. Регионы как жили, Воронежская или Орловская области, скажем, не очень хорошо в плане молодежной политики, так и будут жить по остаточному принципу. Я не хочу сказать, что в этих конкретных областях плохо с молодежной политикой, может, у них все хорошо. Но молодежная политика в регионах всегда финансируется по остаточному принципу, находится на периферии и не является локомотивом, драйвером развития региона. А на федеральном уровне еще более или менее, есть такие проекты.
И.К.: По большому счету тогда, зачем нам нужно было устраивать этот фестиваль, эту тусовку в несколько миллиардов рублей? О.В.: Потому что России очень нравятся такие мероприятия. И.К.: То есть нам нужен был этот лейбл?
О.В.: Чиновники очень любят устраивать международные мероприятия с приглашением иностранных гостей. На этом можно отмыть бюджеты, можно самим потусоваться, это все долго и интересно организовывается. Вместо того, чтобы поднимать молодежь, трудоустраивать в какой-нибудь Брянской области. Это никому не интересно. Зато к нам приехало, смотрите, сколько людей, из ста стран. В общем-то, что они приедут и уедут, выпив и закусив. И что останется после этого? Дети после съезда, как в 1985 году? Их так и называли, «дети слета». Это единственное, что может остаться нам после этих замечательных мероприятий. Смысл в таких мероприятиях в том, что активисты могут за восемь тысяч рублей, спасибо нашим авиакомпаниям, которые сделали скидки на билеты, поехать увидеть Владимира Владимировича. Это для них очень важное событие. Им удастся получить какую-нибудь визитною карточку, на которой номер, позвонив по которому, жизнь сложится по-другому. Но это будет исключительно их личное достижение, а системности в проведении таких мероприятий никакой нет.
И.К.: Многие эксперты связывают проведение этого фестиваля с частью плана президентской гонки. Потому что многие гадали, выступит или нет на фестивале Владимир Владимирович. Многие политологи говорят, что это некий образ, лицо одно и то же, электорату вроде бы как оно уже и поднадоело, но тут лицо в окружении молодежи. Смена повестки, направленность на молодой электорат, чтобы молодежь пришла и проголосовала за Путина. Можно ли так связать, или это подтяжка за уши?
О.В.: Нет, подтяжки за уши никакой нет, это на самом деле вообще хорошая история, что лидер страны среди молодежи. Все-таки Владимир Владимирович очень давно руководит страной. И под его руководством страна имеет возможность строить долгосрочные планы. И для молодежи эти долгосрочные планы важны. Молодежь — это немного больше про будущее, чем про настоящее. Поэтому эта история хорошая, правильная и красивая. Один из немногих плюсов данного фестиваля, что мы имеем картинку Владимира Владимировича среди молодых людей. И это хороший старт его президентской кампании.
И.К.: Олег, спасибо что нашли время пообщаться со мной
О.В.: Пожалуйста. И.К.: Напомню, что на связи со студией был Олег Ведутов, политолог, город Санкт-Петербург.