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Posted 11 октября 2017, 07:53

Published 11 октября 2017, 07:53

Modified 16 августа 2022, 20:04

Updated 16 августа 2022, 20:04

Выездное совещание в «Ижора-парк»

11 октября 2017, 07:53
Выездное совещание в «Ижора-парк»

3 октября состоялось выездное совещание под председательством заместителя председателя Комитета по строительству Евгения Петровича Барановского на объекте «Ижора Парк» 4я очередь. В совещании приняли участие генеральный директор строительной компании «Норманн» Борис Петрович Бросалин, руководитель проекта «Ижора Парк» Константин Владимирович Кривченко, начальник участка, представители подрядчиков и инициативной группы дольщиков .

Кривченко Константин Владимирович, руководитель проекта «Ижора-Парк».

Участники совещания посетили находящиеся в высокой степени строительной готовности секции дома.

Дольщиков устроило качество произведенных строительных работ и состояние уже готовых квартир, в том виде, в котором они будет передаваться.

У участников совещания вызвали вопросы неубранный мусор с территории строительства, но была отмечена позитивная динамика в работах по устройству витражей и отделочных работах.

Работы по остеклению балконов, установке квартирных дверей, устройству кровли паркинга будут выполнены к 15.11.2017.

Закрытие теплового контура должно планируется в срок до 31 октября 2017 год.

Подача тепловой энергии на объект планируется на 10 ноября 2017 года

Цибизова Надежда Сергеевна, дольщик 4й очереди «Ижора-Парк»

Секции, которые окнами выходят на речку еще не выглядят готовыми - там нужны доделки. Квартиры в готовой 13 секции, которую нам показали, соответствуют заявленному качеству. Понятно, что это не «элит», но в принципе неплохо. Стяжка полов мне понравилась. Надо еще раз более внимательно осмотреть, но надеюсь, дополнительных вложений в ремонт не потребуется.

Житков Александр Петрович, дольщик 4й очереди «Ижора-Парк»

Видно, что стройка зашевелилась, на объекте и оборудование, и рабочие. Уже есть лифты, правда не все полностью готовы. Парадные еще не готовы, но работа там идет. По сравнению с моим предыдущим визитом летом ситуация сильно сдвинулась. Не все секции еще готовы, но мой дом уже готов полностью. Все что необходимо в квартирах установлено.

Квартиры в объекте находятся в разном состоянии, но меня качество квартиры в моем доме устроило.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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