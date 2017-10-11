Выездное совещание в «Ижора-парк»

Видно, что стройка зашевелилась, на объекте и оборудование, и рабочие. Уже есть лифты, правда не все полностью готовы. Парадные еще не готовы, но работа там идет. По сравнению с моим предыдущим визитом летом ситуация сильно сдвинулась. Не все секции еще готовы, но мой дом уже готов полностью. Все что необходимо в квартирах установлено.