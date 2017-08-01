Глава МО "Соловецкое" ответил "Новой газете"

Здравствуйте, Новая газета. Пишут вам отчаявшиеся соловчане. Мы тут на Соловках живем, как в лагерях советского периода. Паспорта у всех отобрали и уехать не дают. Приходиться зарабатывать на туристах, чтобы хоть как-то себя прокормить. Бабки наши вынуждены торговать гнилыми помидорами и пережаренными семечками. В лучшем случае, ношеными шерстяными носками. Все сараи у нас развалились, и дома тоже. Доски все гнилые, а новых не дают. Наши голодные и грязные дети болеют туберкулезом, а из развлечений – только ржавые кровати с пружинами. В магазинах и кафе травят чем попало. Мы-то ладно, а вот туристам совсем плохо. Им даже по@@@ть негде – вот они и бегают и @@@т в монастыре. Монахам некогда за всеми уследить – они собак и коров от монастыря отгоняют, им даже молится-то некогда. И-за этого, везде воняет. В море нам купаться не разрешают – всю прибрежную полосу оккупировали шашлычники. Жарят шашлык из собачатины, курят, пьют и ругаются. А где шашлычников нет – там эти, как их, с голыми ж@@@ми, которые. Экзбикционисты кажись. А у нас из досуговых мероприятий – только свадьбы. Свадьбы-то у нас принято в бараках гулять. Тесно, зато веселее и нажраться можно по-нормальному. А все неместные-то собираются у нас в монастыре, у туалета. Ну, министры там, актеры всякие… И песен свадебных не слышно, и коровы не бодаются. Опять же, п@@@ть есть где. Еще одна настоящая беда – соловецкие козлы. Ужас прямо, а не козлы. Ходят везде, бодаются. Мы уже и участкового просили, чтобы он их застрелил нахрен, а у него патроны только холостые. Боевых не выдают – вдруг застрелится с тоски… Где же гуманистические идеи власти? Почему же они осмысливают трагическое советское прошлое, а не наше не менее трагичное соловецкое настоящее? И это – туризм? Нам перед иностранцами просто стыдно и неудобно. Особенно перед американцами, которых мы очень любим. Вот, представляете себе, даже наши гиды и экскурсоводы стыдятся. Говорят, даже неприятно у туристов деньги брать за такую стыдобу. В монастыре же – все отвалилось, развалилось, упало. Что не развалилось – украли гастарбайтеры. По интернету мы послать вам, дорогая Новая газета, свои письма не можем, потому что у нас его нету. У нас и электричества-то иногда не бывает – приходится телевизоры при свечах смотреть. Поэтому, посылаем голубиной почтой, надеемся что дикие бакланы не перехватят.