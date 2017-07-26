Квартиры по военной ипотеке от строительной компании «Норманн»

Posted 26 июля 2017, 12:10
Published 26 июля 2017, 12:10
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
Строительная компания «Норманн» аккредитовала три своих объекта – «Яркий» первая очередь, «Десяткино 2.0» – первая и вторая очереди и «Морошкино» первая очередь для участия в программе «Военная ипотека» от ПАО «Сбербанк».
Получить жилье в объектах «Норманн» по военной ипотеке военнослужащие могут за 2 года
Ефремов Дмитрий, руководитель отдела развития строительной компании «Норманн»
- Компания «Норманн» может предложить одни из самых дешевых квартир в своем классе по программе с военной ипотекой в Ленинградской области. Военнослужащим для участия в военной ипотеке достаточно трех документов – свидетельство об участии в программе НИС, паспорт и военный билет. Свидетельство можно получить по месту службы. Дальше все просто – обращаетесь в строительную компанию «Норманн» и выбираете себе квартиру.
У военнослужащих, которые состоят на учете НИС более 3 лет - на счету уже есть 736 тысяч и еще 2,2 миллиона им дают в кредит, который оплачивает ФГКУ «Росвоенипотека».
За эти деньги в «Норманне» можно найти много интересных предложений, например евродвушка - 42 квадратных метра за 2,5 миллиона рублей в ЖК «Десяткино 2.0» где уже остеклен первый корпус.
У военнослужащего на 3-й год уже есть 736 000 руб.
В кредит надо взять 1 764 000 руб. Этот кредит от выплачивает 110 мес. (около 10 лет).
Здесь будет комфортно молодой семье.
Но если есть желание закрыть обязательства по ипотеке быстрее и начать самостоятельную жизнь в своей квартире – у нас есть студии в ЖК «Морошкино», где уже готовы несколько этажей - 22,5 квадратных метра за 1,2 миллиона.
Есть студии в ЖК «Яркий», где готовы три четверти корпуса . Площадь такой студии - 23,9 квадратных метра за 1,4 миллиона.
При оформлении первого взноса средствами со счета НИС (736 тысяч) и ежемесячном платеже около 20 тысяч (оплачиваемом «Росвоенипотекой»), можно заселиться в квартиру через год, а всего через 2 года стать ее полноправным хозяином.
То есть, можно сказать, что все обязательства в рамках военной ипотеки можно погасить уже в 26 лет. Собственная квартира в 15 минутах от петербургского метро, за которую ты не платишь ничего уже в 26 лет? Все сверстники позавидуют тебе.
И это выгоднее, чем ждать и покупать готовую.
Если хочется побольше, то «золотая середина» - однокомнатные квартиры площадью 37 квадратных метров с кухней 11,4 квадратных метра за 1,9 миллиона. Выбрать есть из чего.
Так что звоните нам – и вы получите свою квартиру уже через 2 года!
http://www.normann.ru/