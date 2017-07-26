Когда государство мямлит, его уничтожают.

Не думаю, что Медведев сознательно хотел нанести вред российской государственности. Здесь просто сыграла роль наше привитое еще с Петра I низкопоклонство перед западом. Мол, И ДАЖЕ НА ЗАПАДЕ СКАЗАЛИ, ЧТО ОН ВЫДАЮЩИЙСЯ ТВОРЕЦ! Ну как тут не умилиться и не начать чувствовать гордость за страну, породившую такого героя, которого ДАЖЕ НА ЗАПАДЕ ПРИНИМАЮТ! Плевать нам на этот запад. Их и принимают-то на западе только потому, что они уже отметились как заслуженные русофобы. Наша страна должна была извергнуть его из себя, и забыть этого и других звягинцевых и макаревичей, серебряковых и ахеджаковых. Чтобы не снимали и не показывали они у нас ничего. Чтобы нигде не выступали. Чтоб никаких интервью. И не потому, что, мол, у них прививки не сделаны, и поэтому в люди их выпускать опасно. А четко сказать — эти так называемые «творцы» - суть враги России, предатели, либеральная мразь. Поэтому их и прогнали.