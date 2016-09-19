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Posted 19 сентября 2016, 11:41

Published 19 сентября 2016, 11:41

Modified 16 августа 2022, 20:07

Updated 16 августа 2022, 20:07

Странные бюллетени Васильевского острова

19 сентября 2016, 11:41
Странные бюллетени Васильевского острова

На выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание СПБ, которые проходили 18 сентября были замечены странные бюллетени.

Их выдавали в 35 школе, расположенной на Васильевском острове. Во первых, они были черно-белыми. Во-вторых шапка у них отличалась. В третьих, шрифт и компановка текст тоже выглядели иначе.

Это заметила работник канала "Санкт-Петербург" Ксения Рукман, разместившая фотографии в своем фейсбуке

Возможно, такие бюллетени были еще по городу. На многочисленные нарушения по этой территории жаловались кандидаты от "Справедливой России".

 

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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