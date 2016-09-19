Странные бюллетени Васильевского острова

Posted 19 сентября 2016, 11:41
Published 19 сентября 2016, 11:41
Modified 16 августа 2022, 20:07
Updated 16 августа 2022, 20:07
На выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание СПБ, которые проходили 18 сентября были замечены странные бюллетени.
Их выдавали в 35 школе, расположенной на Васильевском острове. Во первых, они были черно-белыми. Во-вторых шапка у них отличалась. В третьих, шрифт и компановка текст тоже выглядели иначе.
Это заметила работник канала "Санкт-Петербург" Ксения Рукман, разместившая фотографии в своем фейсбуке
Возможно, такие бюллетени были еще по городу. На многочисленные нарушения по этой территории жаловались кандидаты от "Справедливой России".