Победа смыслов на "Евровидении"

В мою политическую молодость было модным слово "смыслы". Так вот, по этим самым смыслам песня Джамалы со всех точек зрения лучше поп-песни Лазарева. Вот Лазарев победил бы например и чо? Единственное наполнение - явный гей-подтекст, который на Евровидении идет на ура. Да, я честно удивлен, что Евровидение даже не скрывая свою гей-сущность, так невероятно популярно у нас. Гей-икона Маккеллен, шутки ведущей, что поклонники Евровидения не смотрят в ее сторону, да и предыдущие победители пели совсем не о традиционных ценностях. Зачем России так важно одобрение местечковых албанских и исландских фриков? А вот песня Джамалы богата политическим смыслами, они все легко читаются и хорошо обсуждаются. Опять же форма - приджазованная этника, это выглядит позначительнее двух притоков, трех прихлопов. И драматизм, надрыв выглядел эффектнее бессмысленных спецефектов Лазарева. Когда один рыдает, то пускающий в этот момент мыльные пузыри выглядит идиотом. Но в общем и нормально, меня чисто по человечески порадовало, что украинские и российские зрители обменялись высокими оценками. Эту смысловую драку Россия проиграла, надо признать.