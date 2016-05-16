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Posted 16 мая 2016, 10:04

Published 16 мая 2016, 10:04

Modified 16 августа 2022, 20:07

Updated 16 августа 2022, 20:07

Победа смыслов на "Евровидении"

16 мая 2016, 10:04
Победа смыслов на "Евровидении"

В мою политическую молодость было модным слово "смыслы". Так вот, по этим самым смыслам песня Джамалы со всех точек зрения лучше поп-песни Лазарева. Вот Лазарев победил бы например и чо? Единственное наполнение - явный гей-подтекст, который на Евровидении идет на ура. Да, я честно удивлен, что Евровидение даже не скрывая свою гей-сущность, так невероятно популярно у нас. Гей-икона Маккеллен, шутки ведущей, что поклонники Евровидения не смотрят в ее сторону, да и предыдущие победители пели совсем не о традиционных ценностях. Зачем России так важно одобрение местечковых албанских и исландских фриков? А вот песня Джамалы богата политическим смыслами, они все легко читаются и хорошо обсуждаются. Опять же форма - приджазованная этника, это выглядит позначительнее двух притоков, трех прихлопов. И драматизм, надрыв выглядел эффектнее бессмысленных спецефектов Лазарева. Когда один рыдает, то пускающий в этот момент мыльные пузыри выглядит идиотом. Но в общем и нормально, меня чисто по человечески порадовало, что украинские и российские зрители обменялись высокими оценками. Эту смысловую драку Россия проиграла, надо признать.

Ведутов Олег

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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