Настасья Филипповна party впервые прошло в Петербурге

- Вчера нам удалось сделать главное – положить традицию проведения подобных рождественско-литературных фестивалей в парке Екатерингоф. Неожиданный холод не смог испугать наших поэтов, а особенно - музыкантов, которым пришлось играть на морозе. Похоже, что даже зима дожидалась Настасья Филипповна party, не решаясь прийти в Петербург до начала мероприятия. Что ж, мы сохраним эту добрую традицию начинать наши мероприятия – фестиваль и зиму – одновременно. Но чтобы петербуржцы не грустили без новогоднего настроения, в следующем году проведем праздник чуть раньше, в районе 8 декабря. То есть непосредственно в день рождения Настасьи Филипповны, - говорит соорганизатор праздника Олег Мухин