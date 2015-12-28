Настасья Филипповна party впервые прошло в Петербурге

Posted 28 декабря 2015, 08:00
Published 28 декабря 2015, 08:00
Modified 16 августа 2022, 20:04
Updated 16 августа 2022, 20:04
В последнее воскресенье декабря, 27-го числа, в парке Екатерингоф впервые прошел рождественско-литературный фестиваль Настасья Филипповна party. Мероприятие собрало несколько десятков поэтов и музыкантов. Гостей праздника угощали глинтвейном и пловом.
Все воскресенье в парке Екатерингоф продолжался фестиваль. Со сцены (специально приведенной к празднику в порядок) гремела музыка, поэты читали стихи. В рамках мероприятия выступили поэты Милена Райт и Костя Гафнер, Алиса Денисова, Соня Рейн, Вадим Лисин, Артем Кулагин, Варвара Сычевская, Татьяна Богатырева, Чайка Чурсина, Иван Державин, Стефания Данилова, музыканты Рома Гонза и EtoEto, группа UNO и другие.
- Вчера нам удалось сделать главное – положить традицию проведения подобных рождественско-литературных фестивалей в парке Екатерингоф. Неожиданный холод не смог испугать наших поэтов, а особенно - музыкантов, которым пришлось играть на морозе. Похоже, что даже зима дожидалась Настасья Филипповна party, не решаясь прийти в Петербург до начала мероприятия. Что ж, мы сохраним эту добрую традицию начинать наши мероприятия – фестиваль и зиму – одновременно. Но чтобы петербуржцы не грустили без новогоднего настроения, в следующем году проведем праздник чуть раньше, в районе 8 декабря. То есть непосредственно в день рождения Настасьи Филипповны, - говорит соорганизатор праздника Олег Мухин
Гостей фестиваля угощали глинтвейном и пловом, для детей были организованы специальные детские новогодние забавы: бой на колотушках, метание валенка и т.д.