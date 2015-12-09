Почему Алексиевич дали Нобелевскую премию?

Если говорить о русскоязычных писателях, то здесь отношения с Нобелевским комитетом, уже давно выстроились по определенному образцу (особняком здесь стоит только Шолохов, которому, как считается, премия была вручена для того, чтобы сгладить историю с Пастернаком). Бунин и Бродский являлись эмигрантами на момент вручения премии, Солженицын был диссидентом, а роман Пастернака публиковался за границей. Говорить здесь об отсутствии политической составляющей, было бы, как минимум, странно. Поэтому нет ничего удивительного во вручении премии Светлане Алексиевич – белорусскому прозаику, пишущему на русском языке... которая последовательно выступала против политики Лукашенко. А после крымских событий осудила действия России в отношении Украины. Естественно, это ни в коей мере не умаляет значимости всех вышеперечисленных писателей, важности их прозы и ее влияния на читателя. Здесь, скорее обидно, что авторы оценены не столько за свои работы, сколько за страну, в которой они живут и за свои взаимоотношения с властями. Потому что, когда сегодня одна часть заявляет: «Алексиевич не читал, но премия незаслуженно дана за анти путинские взгляды», другая тут же вступает в полемику: «Алексиевич не читал, но премия заслуженно дана за анти путинские взгляды», третья просто молча читает Алексиевич, независимо от ее взглядов; и просто наслаждается литературным языком автора и проникновенными историями о действительно мужественных людях.