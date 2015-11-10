Островерхов: Городом управляет губернатор

*** Ситуация на родных болотцах (тм) и правда непростая. Впрочем, она такая и по всей территории Необъятной с поправкой на природные ресурсы и накопленный за «нулевые» инвестиционный жирок. Если малый и средний бизнес потихоньку разоряется под гнетом падения спроса и увеличения налоговой нагрузки, то в чем виноваты региональные власти? Что им делать? Дотировать субъекты бизнеса из и без того скудного бюджета, схожего с тришкиным кафтаном? А что вдруг «крупняки» заныли? Сверхприбыли упали на 10% (в пользу городского бюджета, напомню)? Так все равно ж с потребителей урвете, чего вы плачетесь? Именно из этого лагеря, кстати, и несется раздражение по поводу «непонятнокторешаетвопросы». (Хм, что-то я начал со второго пункта, ну да ладно.) Так вот, парни и примкнувшие к ним девушки, увольте на хер всех своих «джиарщиков»: «вопросы» в городе решает только один человек – губернатор. Ну вот просто зарубите себе на своих распрекрасных носах. И дело пойдет, я вас уверяю. Понимаю, что вы привыкли работать с государством по принципу «прогулка с чемоданом», ну так ведь бизнес должен быть лабильным, не?