Островерхов: Городом управляет губернатор

Posted 10 ноября 2015, 14:31
Published 10 ноября 2015, 14:31
Modified 16 августа 2022, 20:07
Updated 16 августа 2022, 20:07
Данный материал - реплика Сергея Островерхова на материал "Санкт-Петербургом непонято кто управляет".
Смешались в кучу люди, кони… Именно эта лермонтовская строка лучше всего характеризует приведенную ниже статью, как и десятки подобных, вышедших с момента назначения Г. Полтаченко губернатором родных болотцев (тм) в 2011 году. Примечательно, что в своем непонимании процессов, происходящих внутри Смольного, расписывается человек, который по роду своей деятельности должен, нет – просто обязан! – знать всю подноготную. Возможно, Олег Ведутов, конечно, прикидывается, что тоже исключать нельзя. Но замечательным образом большинство интересантов в Петербурге вот уже пятый год задаются теми же самыми вопросами.
*** Итак, что же инкриминируется Г. Полтавченко? 1. У Петербурга окончательно пропало «первое лицо». 2. Непонятно, кто «решает вопросы» в городе. 3. Непонятная кадровая политика. 4. Ну и, конечно, - «город стагнирует».
*** Ситуация на родных болотцах (тм) и правда непростая. Впрочем, она такая и по всей территории Необъятной с поправкой на природные ресурсы и накопленный за «нулевые» инвестиционный жирок. Если малый и средний бизнес потихоньку разоряется под гнетом падения спроса и увеличения налоговой нагрузки, то в чем виноваты региональные власти? Что им делать? Дотировать субъекты бизнеса из и без того скудного бюджета, схожего с тришкиным кафтаном? А что вдруг «крупняки» заныли? Сверхприбыли упали на 10% (в пользу городского бюджета, напомню)? Так все равно ж с потребителей урвете, чего вы плачетесь? Именно из этого лагеря, кстати, и несется раздражение по поводу «непонятнокторешаетвопросы». (Хм, что-то я начал со второго пункта, ну да ладно.) Так вот, парни и примкнувшие к ним девушки, увольте на хер всех своих «джиарщиков»: «вопросы» в городе решает только один человек – губернатор. Ну вот просто зарубите себе на своих распрекрасных носах. И дело пойдет, я вас уверяю. Понимаю, что вы привыкли работать с государством по принципу «прогулка с чемоданом», ну так ведь бизнес должен быть лабильным, не?
*** Теперь к первому вопросу («Pulp fiction» какой-то, прости господи). Лично мне вот эта претензия по поводу необходимости «первому лицу» маячить в каждой витрине всегда казалась сомнительной. Вопрос вопросов: а зачем? Нет, ну вот у кого-то в этом есть реальная надобность, человек, может, артистом быть мечтал, да что-то не заладилось, теперь нагоняет. Я понимаю потребность толпы в «говорящей собачке». А если человек не хочет в силу убеждений ходить на задних лапках и играть в мяч в угоду толпе? Да-да, такое тоже бывает. Большинство работников международных корпораций в глаза не видело своих топ-менеджеров. Кто от этого что потерял? Вам, граждане, «шашечки» или ехать?
*** Кадровая политика. Ну об этом можно писать роман с количеством страниц, принятым в период Просвещения. Если отбросить все ненужное, то останется одна извечная классовая «предъява»: все начальники дураки. От ошибок, понятно, никто не застрахован. Но вот кто, например, знает готового руководителя направления, допустим, транспорта в Петербурге? Ок. Вообрази, что это некто Иванов (Петров, Сидоров), прошедший путь от водителя автобуса до начальника автобазы. Есть уверенность, что он сможет договориться с остальными участниками рынка? Бизнес есть бизнес, и каждый будет играть в свою дуду, основная мелодия которой – поменьше вложить собственных средств и побольше взять у государства. Так было, есть и будет. Как это преодолеть? Знал бы прикуп, был бы вице-губернатором по меньшей мере. С другой стороны, транспорт ходит, вроде даже по расписанию, и ладно. В конечном итоге лично мне пофиг, какую марку бензина использует везущий меня автобус. (Понятно, что транспортная отрасль взята для примера, и все совпадения случайны.)
*** По поводу стагнации города – ну это вообще смешно. А где точка отсчета? 1913-й? 1964-й? 1985-й? 2007-й? Мир летит в тартарары! Не сегодня-завтра налетит Земля на небесную ось! А если серьезно, что у вас было в вузе по экономике? У меня, гуманитария, «хорошо». Но кривую Филлипса я и сегодня нарисую с закрытыми глазами. Как говорил мой университетский преподаватель, экономика – покруче любого детектива будет.
ЗЫ. И да, пассаж насчет Дрозденко в пику Полтавченко не выдерживает вообще никакой критики.
Сергей Островехов