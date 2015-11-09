"НКО и власть" очень заинтересовали молодежь

Posted 9 ноября 2015, 13:30
Published 9 ноября 2015, 13:30
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
В 6 по 8 ноября в Гелиос-отеле прошел очередной семинар, организованный Ассоциацией общественных организаций Санкт-Петербурга "Круглый Стол". Семинар вызвал бурный интерес у молодежи и на 100 мест было подано около 250 заявок, что неудивительно - предыдущие семинары успели заслужить уважение у городской общественности хорошей организацией, насыщенной программой и интереснейшими спикерами.
И в этот раз Круглому столу удалось собрать интересных людей.
Перед собравшимися выступил заместитель председателя Общественного совета ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Юрьевич Матус.
Интересную лекцию прочитал главный редактор Zaks.ru Олег Мухин.
Но больше всего всех поразил член Общественной Палаты Георгий Федоров, который безжалостно критиковал сложнейшую политико-экономическую ситуацию в России и ее руководителей.
Ребята были потрясены, что люди, которые входят в такие официальные органы, как ОПРФ, могут критиковать режим ярче и жестче, чем Аркадий Бабченко или Олег Кашин. Это была настоящая свобода слова, та позиция, которой многим сейчас очень не хватает на государственных каналах, которые все больше похожи на пропагандистские рупоры.
Патриотических тонов в семинар добавил председатель содружества ветеранских организаций "За други своя"Валентин Боцвин.
Настоящим гвоздем стало выступление Директора Института Современного Государственного Развития Дмитрий Солонников, который подитоживал этот сверхинформативный семинар.
Участники семинара разъезжались очень довольные и старались как-то забронировать себе места на следующее мероприятие Круглого Стола у его руководителя, Андрея Витальевича Малкова. Но Андрей Витальевич был тверд - регистрация на следующий семинар откроется в положенное время и рассматривать заявки будут на общих основаниях.