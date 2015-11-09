"НКО и власть" очень заинтересовали молодежь

Ребята были потрясены, что люди, которые входят в такие официальные органы, как ОПРФ, могут критиковать режим ярче и жестче, чем Аркадий Бабченко или Олег Кашин. Это была настоящая свобода слова, та позиция, которой многим сейчас очень не хватает на государственных каналах, которые все больше похожи на пропагандистские рупоры.