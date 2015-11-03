Кировчанка забеременела от купания в бассейне

Жительница Кирова Светлана К., недавно вернувшаяся из турпоездки с 17-летней дочерью в Египет, возмущена. Как заявляет Светлана в письме в редакцию Pesochnya.ru, в жаркой стране ее дочь забеременела из-за плохой работы очистительных сооружений в гостиничном бассейне.