Кировчанка забеременела от купания в бассейне

Posted 3 ноября 2015, 14:35
Published 3 ноября 2015, 14:35
Modified 16 августа 2022, 20:06
Updated 16 августа 2022, 20:06
Жительница Кирова Светлана К., недавно вернувшаяся из турпоездки с 17-летней дочерью в Египет, возмущена. Как заявляет Светлана в письме в редакцию Pesochnya.ru, в жаркой стране ее дочь забеременела из-за плохой работы очистительных сооружений в гостиничном бассейне.
Кировчанка утверждает, что не спускала глаз со своей дочери. Из-за боязни акул мать с дочерью купались только в бассейне.
По приезду дочка внезапно оказалась беременной, хотя утверждала, что ни с кем в сексуальные контакты не вступала.
В ближайшее время Светлана собирается подавать в суд на египетский отель за беременность дочери, и продолжать консультации с врачами по течению ранней беременности дочери