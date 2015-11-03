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Posted 3 ноября 2015, 14:35

Published 3 ноября 2015, 14:35

Modified 16 августа 2022, 20:06

Updated 16 августа 2022, 20:06

Кировчанка забеременела от купания в бассейне

3 ноября 2015, 14:35
Кировчанка забеременела от купания в бассейне

Жительница Кирова Светлана К., недавно вернувшаяся из турпоездки с 17-летней дочерью в Египет, возмущена. Как заявляет Светлана в письме в редакцию Pesochnya.ru, в жаркой стране ее дочь забеременела из-за плохой работы очистительных сооружений в гостиничном бассейне.

Кировчанка утверждает, что не спускала глаз со своей дочери. Из-за боязни акул мать с дочерью купались только в бассейне.

По приезду дочка внезапно оказалась беременной, хотя утверждала, что ни с кем в сексуальные контакты не вступала.

В ближайшее время Светлана собирается подавать в суд на египетский отель за беременность дочери, и продолжать консультации с врачами по течению ранней беременности дочери

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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