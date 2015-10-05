5 октября 2015 года в 10:00 по адресу ул. Нахимова, 1 состоится торжественное открытие волонтерского центра!

Мы приглашаем всех координаторов экологических волонтерских организаций и социальных предпринимателей, работающих в области экологии, сбережения ресурсов и охраны природы, принять участие в этом важном для нас и для города событии. На мероприятии выступят: исполняющий обязанности председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Сергей Александрович Кукушкин, директор ГГУП "СФ "Минерал" Николай Борисович Филиппов, научный сотрудник Фонда друзей Балтийской нерпы Елена Михайловна Андриевская, председатель правления МОО "Природоохранный союз" Вероника Михайловна Тарбаева, организатор "Чистых игр" Дмитрий Викторович Иоффе, директор Молодежного экологического форума Эльвира Владимировна Реутская. После завершения выступлений и сессии вопросов и ответов состоится подписание соглашений о сотрудничестве между Экологическим волонтерский центром и общественными организациями и движениями