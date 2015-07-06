"Эксмо" хочет закрыть Флибусту и Рутрекер навсегда

О повторном обращении издательства в суд со ссылкой на начальника юридического отдела «Эксмо» Максима Рябыко пишет
РБК. Издательство направило три отдельных иска к каждой площадке. Спор с «Флибустой» начался из-за опубликованных на этом сайте книг писателя Рэя Брэдбери — «451 градус по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники» и «Золотые яблоки Солнца». Против «ЛитМира» издатель выступил из-за произведений Василия Головачева «Возвращение «Стопкрима», «Триэн», «Война HAARP», «Абсолютный игрок», «Беглец», «Излом зла». А на Rutracker.org «Эксмо» требовал убрать ссылки на книги четырех авторов — Гая Юлия Орловского, Василия Головачева, Алекса Орлова и Алексея Калугина.