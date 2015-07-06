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Posted 6 июля 2015, 11:26

Published 6 июля 2015, 11:26

Modified 18 августа 2022, 19:58

Updated 18 августа 2022, 19:58

"Эксмо" хочет закрыть Флибусту и Рутрекер навсегда

6 июля 2015, 11:26
"Эксмо" хочет закрыть Флибусту и Рутрекер навсегда
Издательство «Эксмо» подало в Мосгорсуд иски в защиту своих авторских прав к онлайн-библиотекам Flibusta.net и Litmir.net и торрент-трекеру Rutracker.org, в случае удовлетворения которых ресурсы заблокируют навсегда.
О повторном обращении издательства в суд со ссылкой на начальника юридического отдела «Эксмо» Максима Рябыко пишет РБК. Издательство направило три отдельных иска к каждой площадке. Спор с «Флибустой» начался из-за опубликованных на этом сайте книг писателя Рэя Брэдбери — «451 градус по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники» и «Золотые яблоки Солнца». Против «ЛитМира» издатель выступил из-за произведений Василия Головачева «Возвращение «​Стопкрима», «Триэн», «Война HAARP», «Абсолютный игрок», «Беглец», «Излом зла». А на Rutracker.org «Эксмо» требовал убрать ссылки на книги четырех авторов — Гая Юлия Орловского, Василия Головачева, Алекса Орлова и Алексея Калугина.
Первоначально по иску издательства конкретный контент на соответствующих ресурсах уже был заблокирован Роскомнадзором, но «Эксмо» не удовлетворило это решение.
Согласно так называемому антипиратскому закону, если суд дважды встанет на сторону издательства, это приведет к вечной блокировке всех трех порталов. Поправки к закону, принятые 1 мая этого года, распространили его действие с фильмов и телесериалов и на другие виды контента: книги, музыку, софт (на все, кроме фотографий).
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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