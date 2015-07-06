"Эксмо" хочет закрыть Флибусту и Рутрекер навсегда

Согласно так называемому антипиратскому закону, если суд дважды встанет на сторону издательства, это приведет к вечной блокировке всех трех порталов. Поправки к закону, принятые 1 мая этого года, распространили его действие с фильмов и телесериалов и на другие виды контента: книги, музыку, софт (на все, кроме фотографий).