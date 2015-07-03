Выборы в отсутствие выбора в Ленинградской Области

Posted 3 июля 2015, 11:08
Published 3 июля 2015, 11:08
Modified 16 августа 2022, 20:07
Updated 16 августа 2022, 20:07
Выборы в Ленинградской области получаются предсказуемо неконкурентными, но любопытными.
Прежде всего, это довольно громкий скандал, связанный с неосуществленным желанием одного из богатейших людей региона Владимира Петрова поучаствовать в этом действе. После того, как самому Петрову запретили это делать от других партий, а в праймериз с и.о. губернатора Дрозденко ожидаемо было нечего ловить, начались интересные игры. Портал 47news утверждал, что Петров хочет спонсировать кандидата от РПР-Парнаса Сергея Гуляева. Для чего встречался с руководителем петербургского РПР-Парнаса и выпил с ним 2 чашки кофе в кафе "Пряности и Радости". Петров факт встречи подтвердил, но после выхода статьи стал горячо оправдываться в своем фейсбуке, что встречался "по его (Пивоварова) просьбе, будучи человеком любопытным по природе".
Пивоваров вообще сказал, что с Петровым не встречался. Тут интересно, что РПР изначально планировало выдвинуть в губернаторы Сергея Кузина, который при поддержке фонда Михаила Ходорковского "Открытая Россия", удачно выступил на довыборах в Новое Девяткино и если бы не аномальное досрочное голосование за конкурентку, избрался бы в муниципальные депутаты.
Кузин в итоге стал начальником штаба Гуляева, но зачем идет на выборы известный петербургский оппозиционер в регионе, с которым его связывает только наличие в нем дачи, не совсем понятно. Муниципальный фильтр он сможет пройти только по доброй воле Дрозденко.
Зато у кого не будет проблем с фильтром, так это у кандидата от "Гражданской Платформы" Александра Фировича Габитова, которого бывший тесть Геннадий Селезнев назвал "аферистом и подлецом".Собственно свадьбой с дочкой Селезнева Габитов и прославился. До этого было управление клубом "Голливудские ночи", после неудачная попытка баллотироваться в депутаты и разные прожекты. Я сотрудничал с господином Габитовым на его неудачных выборах, и когда тот понял, что проигрывает, он бежал со своей избирательной кампании, не заплатив ни штабу, ни агитаторам.
Мутная биография и абсолютная несамостоятельность делают из Габитова очень удобного статиста, создающего "конкурентноспособность".
Только КПРФ выдвигает кандидата, который может навязать хотя-бы видимость борьбы. Депутат Госдумы Николай Кузьмин видимо и будет главным противником исполняющего обязанности губернатора.
Олег Ведутов
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