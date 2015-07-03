Выборы в отсутствие выбора в Ленинградской Области

Прежде всего, это довольно громкий скандал, связанный с неосуществленным желанием одного из богатейших людей региона Владимира Петрова поучаствовать в этом действе. После того, как самому Петрову запретили это делать от других партий, а в праймериз с и.о. губернатора Дрозденко ожидаемо было нечего ловить, начались интересные игры. Портал 47news утверждал, что Петров хочет спонсировать кандидата от РПР-Парнаса Сергея Гуляева. Для чего встречался с руководителем петербургского РПР-Парнаса и выпил с ним 2 чашки кофе в кафе "Пряности и Радости". Петров факт встречи подтвердил, но после выхода статьи стал горячо оправдываться в своем фейсбуке, что встречался "по его (Пивоварова) просьбе, будучи человеком любопытным по природе".