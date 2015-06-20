Потенциал развития общероссийской идентичности.

Современное состояние общероссийской идентичности более всего похоже на процесс «умирания», поскольку в условиях глобализации отношения людей выходят за рамки национально-государственных общностей, тем самым нарушая свою идентификационную принадлежность, теряя связь с русским эгрегором. Представления индивида, нормы и образцы поведения, ценности, образующие общее культурное пространство размываются и замещаются симулякрами, вынуждая массы копировать чуждые им образцы «западного» стиля мышления, образа жизни, нравственных и культурных ценностей. Теоретически, этот процесс должен сопровождаться стремлением к сохранению своей этнокультурной, национальной идентичности, которое проявляется в виде осознания человеком себя как части определенной этнической общности, однако, подобная тенденция расслаивает общество и чем закончится подобная стратификация не понятно в условиях современной полиэтнической и многокофессиональной России. Идентификационные практики в условиях современного общества атомизируются, замыкаются сами в себе и становятся гипервосприимчивыми к телеканалам, интернету и другим электронным СМИ, в то же время нуждаясь в образцах позитивной идентичности, которая задается на уровне коллективной идентичности, или идентичности значимых для индивида социальных групп - этноса, нации, культуры. Иногда такая связь представляет отталкивание, иногда - притяжение. Противоречия в становлении персональной идентичности сегодня оказываются весьма проблемными. Механизмы преодоления подобных проблем, которые мы проиллюстрировали на примере идентификационных процессов в условия Великой Отечественной войны, когда осмысление идентификаций происходило на уровне «свой - чужой» и базировалось на традиционных культурных ценностях русского народа, в корне отличаются от сегодняшних идентификационных процессов. Глобальные общемировые технологии сегодня во многом облегчили людям жизнь, одновременно, усложнив процессы, над элементарностью и однозначностью которых наши деды и бабушки даже не задумывались на протяжении всей своей жизни. А вот нам приходится!