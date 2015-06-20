Потенциал развития общероссийской идентичности.

Posted 20 июня 2015, 12:13
Published 20 июня 2015, 12:13
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
Основу данной статьи составили выводы, полученные в результате научно-исследовательского проекта на тему «Становление общероссийской идентичности на основе феномена русской культуры как необходимое условие формирования стратегии развития России» (При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ).
Общероссийская идентичность возможна лишь как цивилизационная с опорой на русскую культуру, являющуюся на протяжении веков воссоединяющей и воссоздающей основой для развития человека русской цивилизации. В этом плане культура играет в обществе ключевую роль. Во-первых, культура представляет собой единство бытийного и духовного, актуального и потенциального, реального и идеального. Во-вторых, культура является базовой матрицей для самоопределения человека и формирования идентификаций разного уровня. В-третьих, культура рассматривается как фундаментальный детерминирующий фактор социального мира. Следует признать множественность и разнообразие ценностных структур не только в глобальном мире, но и в российском обществе. Развитие социальных систем и их взаимодействие возможно лишь на основе принципа необходимого разнообразия. В России имеются предпосылки для устойчивого развития на базе общероссийской идентичности. При этом важно рассматривать понятие «русскость» прежде всего как культурный феномен, а не этнический. Русские не просто являются титульной нацией, не этническим большинством, а по-прежнему представляют собой государствообразующую группу населения страны. Создание собственного проекта России необходимо в сложившихся условиях и должно базироваться на особенностях образа жизни, мировоззрении, сложившемся на протяжении тысячелетнего развития государства и конфессиональности на Руси, представлении о человеческом сообществе как мире Человека.
Так каков же потенциал идентичности современной России? Как мы себя воспринимаем и как воспринимает нас окружающий мир? Какова ниша России в мире и что нового мы привносим в развитие мировой цивилизации? Вот вопросы, которые сознательно и бессознательно интересуют все российское общество. В настоящее время в отечественной философской и научной литературе не существует единства мнений по этой проблеме: одни являются сторонниками западной модели развития, считают, что обновление российского общества должно осуществляться по чисто европейским стандартам, другие активно выступают против ее вестернизации, против принижения, а тем более отказа от традиционных ценностей.
Необходимо отметить тот факт, что в настоящее время в сознании российских граждан не существует сформированного представления о пути развития России. Современная русская/ российская система ценностей переживает затянувшийся кризис. Она одновременно находится под влиянием как западной цивилизации, так и своей «восточной», «азиатской» истории, которые во многом противоположны. Российское общество, уже освоившее индивидуалистические ценности Запада, не получило в полной мере подобную европейской демократическую модель в виде сформировавшегося гражданского общества. В то же время оно уже отошло и от коллективистских ценностей социализма. Если рассмотреть современные идентификационные процессы, связывающие сознание людей с российским эгрегором, становится явным еще следующее противоречие: российский человек, ратующий за свои права и свободы, в то же время не вполне знает, что делать с этой свободой, и потому обращается к ценностям патерналистской модели отношений «человек-общество», «проверенной» испытаниями прошлого.
Мы рискнули предположить, что подобное состояние является «вариантом нормы» и составной частью русского характера, являющегося самим по себе аналогом «бездонной бочки» идентификационных конструктов, которые могут быть сложены на подобии паззла и в итоге давать такую картину национальной идентичности, которая может, как собрать всю нацию воедино, либо погрузить массы в пучину самоотрицания и бездеятельной стагнации. «Вариант нормы», выражающийся в том, что население одновременно и хочет свободы, но и не знает, что с ней потом делать подтверждается современными социологическими исследованиями, поскольку последний общероссийские количественные распределения говорят о тенденции возвращения в сознание граждан молодого и среднего возраста символов «жесткой власти», «гарантирующей стабильность и безопасность». происходит фиксация только положительных сторон этих символов, а не всесторонняя и объективная: так тоталитарный режим в символической системе респондентов представлен Победой в Великой Отечественной войне и мирными майскими демонстрациями, а не репрессиями 30-х годов, принудительным выселением народов и «железным занавесом». Российский гражданин безусловно нуждается в сформированной самоидентификации: как своей лично, так и, если рассматривать самоидентификацию государства в целом, в системе международных отношений.
Безусловно, потенциал феномена традиционных ценностей, включенных в официальную культуру СССР был использован советским руководством в военное и довоенное время с блестящей и порой хирургической точностью. Из мифов, сказаний, народных архитипических представлений, традиций, пряздников, обрядов, устоев, символов, а также реальных исторических событий, побед и персоналий была соткана обновленная модель культурной идентичности советского народа, позволившая преодолеть кризис традиционных ценностей отечественной культуры начала ХХ века и, сплотив нацию в едином порыве, наиболее эффективным образом противостоять немецко-германским захватчикам.
Однако, культурно-цивилизационный подход к идентификационным процессам показывает, что для обществ тоталитарного типа характерно использование образа врага для консолидации нации. Такие идентификационные технологии характеризуются «негативной мобилизацией» или «негативной консолидации» (по аналогии с «негативной идентичностью»). Они используются при модернизации «догоняющего развития», проходящей под контролем государства, и «враг» начинает играть роль основного механизма интеграции, консолидирования от противного. Стоящая перед Россией сегодня задача предполагает поступательное эволюционное развитие и переход через индустриальную фазу прямиком к информационному обществу. Подобный разрыв предлагается преодолеть в условиях мирового финансового кризиса при отсутствии поддержки со стороны «развитых» государств. А в истории, как и в биологии, как известно, нет срединного развития – либо организм развивается и крепнет, либо разрушается и умирает.
Современное состояние общероссийской идентичности более всего похоже на процесс «умирания», поскольку в условиях глобализации отношения людей выходят за рамки национально-государственных общностей, тем самым нарушая свою идентификационную принадлежность, теряя связь с русским эгрегором. Представления индивида, нормы и образцы поведения, ценности, образующие общее культурное пространство размываются и замещаются симулякрами, вынуждая массы копировать чуждые им образцы «западного» стиля мышления, образа жизни, нравственных и культурных ценностей. Теоретически, этот процесс должен сопровождаться стремлением к сохранению своей этнокультурной, национальной идентичности, которое проявляется в виде осознания человеком себя как части определенной этнической общности, однако, подобная тенденция расслаивает общество и чем закончится подобная стратификация не понятно в условиях современной полиэтнической и многокофессиональной России. Идентификационные практики в условиях современного общества атомизируются, замыкаются сами в себе и становятся гипервосприимчивыми к телеканалам, интернету и другим электронным СМИ, в то же время нуждаясь в образцах позитивной идентичности, которая задается на уровне коллективной идентичности, или идентичности значимых для индивида социальных групп - этноса, нации, культуры. Иногда такая связь представляет отталкивание, иногда - притяжение. Противоречия в становлении персональной идентичности сегодня оказываются весьма проблемными. Механизмы преодоления подобных проблем, которые мы проиллюстрировали на примере идентификационных процессов в условия Великой Отечественной войны, когда осмысление идентификаций происходило на уровне «свой - чужой» и базировалось на традиционных культурных ценностях русского народа, в корне отличаются от сегодняшних идентификационных процессов. Глобальные общемировые технологии сегодня во многом облегчили людям жизнь, одновременно, усложнив процессы, над элементарностью и однозначностью которых наши деды и бабушки даже не задумывались на протяжении всей своей жизни. А вот нам приходится!
Этот процесс происходит, потому что сегодня, несмотря на обилие слоганов «Сделай себя сам!» и тому подобных, невозможно выжить и развиваться в одиночку. Как на уровне отдельного индивида, так и на уровне целых стран и даже цивилизаций. Процессы взаимодействия, обмена опытом, технологиями, благами и денежными потоками составляют основу благополучия передовых стран. Для того, чтобы включаться в международное сотрудничество по ряду направлений, Россия должна поступательно эволюционировать, предложить в каждом из этих направлений нечто новое или, по крайней мере качественный продукт, не уступающий в плотной конкурентой среде.
То есть, Россия ставя перед собой масштабные и амбициозные задачи - сделать страну одной из самых привлекательных для жизни, войти в элиту мировой экономики, восстановить авторитет и упрочить роль государства в международном сообществе и выработать свою национальную систему ценностей, на основании которых мы должны создавать наше общее будущее, должна выработать абсолютно новую стратегию внутреннего развития. Каждая поставленная задача обусловлена вызовами XXI века и если мы не сможет ответить на эти вызовы, Россия окончательно утеряет своё место в ряду мировых лидеров в лучшем случае, и в худшем - может встать вопрос о потере части суверенитета.
Соответственно, поставленные задачи требуют больших общих усилий, аккумулирования энергии всего российского общества. Однако, проявление этой энергии возможно лишь в случае высокого уровня национальной сплоченности, наличия общих ценностей и, прежде всего, того состояния, которое называется национальной идентичностью. Речь идёт об общих целях, общих ценностях, общем нравственном климате, который позволяет объединить народ и собрать необходимые для развития силы. Таким образом, для решения поставленных и жизненно важных задач необходимо понимать, насколько сегодня мы являет собой общую силу, насколько мы сплочённы и едины для движения вперед.
В плоскости исследуемого предмета, а именно в плоскости культуры, идентификационных процессов и традиционных ценностей, решением подобной проблемы может стать поступательно развитие наднациональной идентичности, основанной на особенностях региональных идентичностей и политико-экономических связях с прилегающими государствами. А также восстановление внутренней транснациональной идентичности по типу советской (поскольку эта транснациональная идентичность вкупе с плодами догоняющего модернизационного развития была признана единственно успешным проектом СССР в сфере национальной политики).
Поэтому, в рамках научного исследования на тему «Становление общероссийской идентичности на основе феномена русской культуры как необходимое условие формирования стратегии развития России» были сформулированы три фактора, которые при соответствующих условиях влияют на процесс трансформации идентичности от более индивидуалистской культуры к культуре коллективной и, соответственно, к транснациональной идентичности. Это взаимозависимость, общая судьба, и гомогенность. Эти факторы, не просто влияют на коллективное поведение, а помогают переформулировать идентичность государств от «врага» к «другу». Коллективная идентичность скорее будет результатом взаимозависимости там, где взаимодействие между государствами более плотное, что приводит к формированию центров, вокруг которых могут развиться концентрические круги идентификации. Взаимодействие не приведет к сотрудничеству там, где присутствует страх эксплуатации, но в культуре Локка такой страх будет менее важным, чем в культуре Гоббса, и взаимозависимость сможет положительно повлиять на развитие сотрудничества. Там, где страх эксплуатации не особенно силен, «общая судьба» может привести к осознанию общей идентичности. Что особенно важно в условия существования двух-ядерной культурной идентичности по типу российской.
Подводя итог проведенной работе, необходимо отметить, что главная задача сегодня - создание и развитие в стране национального климата развития, солидарности общества на началах национальных ценностей, духовного смысла и созидания. Инициированное исследование должно не только дать первые ответы на главный вопрос современности, но и начать вырабатывать те необходимые национальные меры, способствующие созданию такого климата, созданию общественной атмосферы единения и энергии. Созданию подлинной национальной идентичности, на основании которой единственно возможно национальное плодотворное развитие.
Помочь в достижении поставленных целей могут выделенные нами идентификационные конструкты, составлявшие основу русской идетичности на протяжении веков и служившие России как во времена экономических, так и идентификационных кризисов, помогая каждый раз русскому народу обретать целостность и возрождаться подобно Фениксу перед лицом новых соперников и исторических вызовов: 1) Понятие «России», «Родины» и «Государства»; 2) Русское пространство как культурно-цивилизационная общность; 3) Понятие «русский», его характеристики; 4) Ощущение принадлежности к «русской культуре»; 5) Носители культуры; 6) Религия; 7) Исторические события, персоналии и символы.[1]
ЛИТЕРАТУРА:
Статья предоставлена Фондом социального развития 20 июня 2015 г.
[1] Подробнее о перечисленных идентификационных конструктах можно прочитать в электронной монографии «Становление общероссийской идентичности на основе феномена русской культуры как необходимое условие формирования стратегии развития России», представленной на сайте http://www.isogor.ru
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