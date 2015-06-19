Есть ли будущее у "Блокадной Подстанции"

Posted 19 июня 2015, 14:48
Published 19 июня 2015, 14:48
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
В Санкт-Петербурге прошел круглый стол, на котором обсудили настоящее и будущее «Блокадной подстанции».
Начиная мероприятия, участник инициативной группы «Фонтанка, 3» и ведущий «круглого стола» Андрей Пивоваров, сообщил, что, к сожалению, чиновники Смольного и представители строительной компании «ЛСР» не смогли найти времени и высказать свою позицию.
Депутат Максим Резник, возглавляющий в Законодательном Собрании Комиссию по образованию, культуре и науке, кратко рассказал личном участие в борьбе за «Блокадную подстанцию». Он выразил надежду, что чиновники, которые не раз давали обещание не сносить важное для всех ленинградцев здание, будет исполнено.
Член Президиума петербургского ВООПИиК Сергей Васильев остановился на истории и проектах будущего «Блокадной подстанции». Его коллега из Эрмитажа, Виктор Туралин, на примере истории развития российского искусства прошлого века наглядно показал архитектурную и художественную ценности здания на набережной реки Фонтанки, 3А.
Аркадий Чаплыгин, руководитель петербургского отделения «Партии Прогресса», напротив, не увидел никакой художественной ценности и призвал защитников архитекторы Петербурга спасать Ушаковские бани, а не «Блокадную подстанцию».
Председатель Правления Союза ученых Петербурга Андрей Тимковский призвал власти выполнять свои же законы. По его мнению, действующие законы охраняет «Блокадную подстанцию» от любых надругательств. Помочь наладить диалог с властью пообещал депутат Законодательного Собрания Вячеслав Нотяг.
Градостроитель и архитектор Павел Никонов призывал больше читать о блокаде Ленинграда, тогда, сказал он, вопрос о сохранении или не сохранении «Блокадной подстанции» отпадет сам по себе. А главный редактор «Нового Информационного Агентства» Олег Ведутов выступил с идей разместить в здании подстанции отдельный музей.
Последнюю идею подхватил ведущий «круглого стола» Андрей Пивоваров. Он предложил по аналогии с музеем в Варшаве создать внутри «Блокадной подстанции» мемориал с именами всех ленинградцев, кто погиб в страшные годы фашистской блокады.
Одним из итогов «круглого стола» стало письмо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с требованием провести встречу с общественностью для решения вопроса о судьбе «Блокадной подстанции».
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