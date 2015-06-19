Есть ли будущее у "Блокадной Подстанции"

Депутат Максим Резник, возглавляющий в Законодательном Собрании Комиссию по образованию, культуре и науке, кратко рассказал личном участие в борьбе за «Блокадную подстанцию». Он выразил надежду, что чиновники, которые не раз давали обещание не сносить важное для всех ленинградцев здание, будет исполнено.