Сожжен автомобиль активистки дольщиков ГК "Город"

Posted 27 мая 2015, 08:23
Published 27 мая 2015, 08:23
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
Это случилось практически накануне митинга 30 мая, организованного группой обманутых дольщиков.
Напомним, что Главное Следственное Управление ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников долевого строительства ГК «Город»..
Уголовное дело № 368758 по признакам состава преступления, предусмотренного п. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств участников долевого строительства ГК «Город» было возбуждено 13 мая 2015 года.
Группа компаний «Город» занимается тремя объектами: комплекс «Прибалтийский» (по данным дольщиков, стройка заморожена уже несколько месяцев), комплекс «Ленинский парк» (просрочка сдачи дома составила уже более 1,5 лет), комплекс «Морская звезда». Первые два объекта расположены в Красносельском районе, третий объект — в Приморском районе. Пострадало несколько тясяч человек, которые собираются выйти на митинг 30 мая.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14