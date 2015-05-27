Сожжен автомобиль активистки дольщиков ГК "Город"

Группа компаний «Город» занимается тремя объектами: комплекс «Прибалтийский» (по данным дольщиков, стройка заморожена уже несколько месяцев), комплекс «Ленинский парк» (просрочка сдачи дома составила уже более 1,5 лет), комплекс «Морская звезда». Первые два объекта расположены в Красносельском районе, третий объект — в Приморском районе. Пострадало несколько тясяч человек, которые собираются выйти на митинг 30 мая.