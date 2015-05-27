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Posted 27 мая 2015, 08:23

Published 27 мая 2015, 08:23

Modified 18 августа 2022, 19:58

Updated 18 августа 2022, 19:58

Сожжен автомобиль активистки дольщиков ГК "Город"

27 мая 2015, 08:23
Сожжен автомобиль активистки дольщиков ГК "Город"

Сегодня был сожжен автомобиль "Нива" активистки обманутых дольщиков ГК "Город" Аллы Андреевой.

Это случилось практически накануне митинга 30 мая, организованного группой обманутых дольщиков.

Напомним, что Главное Следственное Управление ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников долевого строительства ГК «Город»..

Уголовное дело № 368758 по признакам состава преступления, предусмотренного п. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств участников долевого строительства ГК «Город» было возбуждено 13 мая 2015 года.

Группа компаний «Город» занимается тремя объектами: комплекс «Прибалтийский» (по данным дольщиков, стройка заморожена уже несколько месяцев), комплекс «Ленинский парк» (просрочка сдачи дома составила уже более 1,5 лет), комплекс «Морская звезда». Первые два объекта расположены в Красносельском районе, третий объект — в Приморском районе. Пострадало несколько тясяч человек, которые собираются выйти на митинг 30 мая.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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