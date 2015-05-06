Музыкальный фестиваль в Ленобласти заблокировал взвод автоматчиков

Posted 6 мая 2015, 15:02
Published 6 мая 2015, 15:02
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
Как стало известно НИА, первые участники музыкально-экологического фестиваля Solar Systo 2015, который должен пройти в Тихвинском районе с 7 по 12 мая, столкнулись с неожиданной проблемой. Приехав на фестиваль, люди обнаружили, что въезд на предполагаемое место проведения блокирован крупным отрядом полиции, вооруженных автоматами, которые не пускают никого, несмотря на приобретенные билеты. Вооруженных людей возглавляет начальник ОМВД Валерий Петривний и глава Тихвинского района Александр Лазаревич.
МЧС не объявляла никаких предупреждений, все согласования и разрешения у организаторов фестиваля есть. Свое появление вооруженные люди никак не комментируют.
Фестиваль Systo проводится в Ленинградской области уже 12 раз, на него традиционно приезжает несколько тысяч человек из Петербурга, Москвы, Скандинавии и Белоруссии. Отличительной особенностью фестиваля является его экологическая направленность - после его проведения всю окружающую территорию тщательно убирают, на самом фестивале запрещена продажа алкоголя и мяса.
Основная масса людей должна приехать на автобусах завтра. Так как люди едут из отдаленных районов и других стран, повернуть назад они не смогут и завтра ситуация может оказаться очень напряженной
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