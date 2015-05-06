Музыкальный фестиваль в Ленобласти заблокировал взвод автоматчиков

Фестиваль Systo проводится в Ленинградской области уже 12 раз, на него традиционно приезжает несколько тысяч человек из Петербурга, Москвы, Скандинавии и Белоруссии. Отличительной особенностью фестиваля является его экологическая направленность - после его проведения всю окружающую территорию тщательно убирают, на самом фестивале запрещена продажа алкоголя и мяса.