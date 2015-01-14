Кудрин: рост цен на нефть спасет российский валютный рынок

Posted 14 января 2015, 09:34
Published 14 января 2015, 09:34
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
В качестве примера Кудрин привел ситуацию конца 2008 — начала 2009 года, когда за несколько месяцев было израсходовано порядка 200 миллиардов долларов ЗВР, направленных на поддержку российского рубля.
Алексей Кудрин также заявил, что на данный момент осуществляется процесс адаптации к новым экономическим условиям, а также устанавливаются новые ориентиры на рынке для последующих инвестиций.
"Мы будем потреблять меньше валютных товаров, то есть импорта, баланс выровняется в первом квартале. Поэтому, я думаю, если цены на нефть будут немного расти, то по результатам первого квартала ситуация на валютном рынке должна стабилизироваться для ориентира по инвестициям", — добавил Алексей Кудрин
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