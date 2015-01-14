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Posted 14 января 2015, 09:34

Published 14 января 2015, 09:34

Modified 18 августа 2022, 19:58

Updated 18 августа 2022, 19:58

Кудрин: рост цен на нефть спасет российский валютный рынок

14 января 2015, 09:34
Кудрин: рост цен на нефть спасет российский валютный рынок

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, что если цены на нефть начнут небольшой рост, то по результатам первого квартала сложившиеся ситуация на валютном рынке может стабилизироваться.

По мнению Кудрина, действия Банка России, которые направлены на гибкий курс национальной валюты, стали своевременными. Это помогло не расходовать в большей мере, чем необходимо, золотовалютные резервы, читает бывший министр финансов.

В качестве примера Кудрин привел ситуацию конца 2008 — начала 2009 года, когда за несколько месяцев было израсходовано порядка 200 миллиардов долларов ЗВР, направленных на поддержку российского рубля.

Алексей Кудрин также заявил, что на данный момент осуществляется процесс адаптации к новым экономическим условиям, а также устанавливаются новые ориентиры на рынке для последующих инвестиций.

"Мы будем потреблять меньше валютных товаров, то есть импорта, баланс выровняется в первом квартале. Поэтому, я думаю, если цены на нефть будут немного расти, то по результатам первого квартала ситуация на валютном рынке должна стабилизироваться для ориентира по инвестициям", — добавил Алексей Кудрин

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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