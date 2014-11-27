Как Гиркин всех заложил

Posted 27 ноября 2014, 11:11
Published 27 ноября 2014, 11:11
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
Краткое содержание невольного доноса:
- я получал приказы из Москвы - по приказу из Москвы я начал войну в Украине за отделение Юго-Востока и присоединение его к РФ - я внезапно, но предсказуемо обосрался, но - в последний момент Россия таки ввела ограниченный контингент - а если бы не ввела, то еще в августе все закончилось бы - зато теперь мирные жители будут продолжать дохнуть, слава России
Слава Путину! * * *
Была лет 10 назад в жежешечке такая тусовка ролевиков-сталинистов из истфака, состоявшая из путиноида и ельциниста Тарлита, антипутиноида и антиельциниста Байкова по прозвищу Шмуклер, путиноида и антиельциниста Морозова по прозвищу Кенигтигер, и кучи ебаноидов поменьше, диванных борцов за ГУЛАГ, Империю и право гебе измываться над населением, под коллективным названием "Красный Блицкриг". Прославились они, среди прочего, обещанием кровавых терактов на либеральных митингах и опездюливанием Юлии Латыниной, которую Морозов обмазал тухлыми помидорами.
Называли их коллективно шмуклерами, да не обидится на меня Байков, который из всей банды, в ретроспективе, оказался самый приличный. Шмуклер (собирательный) есть диванный боец за Сталина, за Империю, ролевик реконструктор и пикейный жилет патриотической ориентции по совместительству, ни к чему конкретному неспособный, и бултыхающийся, как говно в проруби, на периметре полит-технологических акций (в основном, как водится, совершенно непристойной ориентации), выполняя для более успешных шмуклеров роль секретаря и мальчика на побегушках. Шмуклер работает на олигарха мелкого пошиба, но изображает из себя свирепого сталиниста с винтовкой, бойца невидимого фронта, ведущего тайную войну с олигархами и либералами во имя Красной Империи, Коминтерна и династии Романовых (обыкновенно одновременно и то и другое и третье). И разумеется у каждого уважающего себя шмуклера есть корочка внештатного агента ФСБ, которую он демонстрирует знакомым, выдавая за настоящую.
В какой-то момент шмуклеры всем кагалом вступили в ЖЖ-сообщество "бригада ФСБ" и начали всерьез воображать друг друга бойцами невидимого фронта, но в результате дико пересрались. Из бригады ФСБ их по большей части выгнали, обвинив в гомосексуализме либо пособничестве гомосекам (главный активист этой самой бригады, известный Сергей Максимов, выгонял из бригады по первому подозрению в гомосексуализме, а подозревал в гомосексуализме практически каждого). Перед торжественным выпизживанием, один из шмуклеров на полном серьезе предложил другому пройти медицинскую экспертизу и принести тогдашнему начальнику бригады Тарлиту справку об анальной девственности, чем и прославился навечно.
Ну так вот, Стрелков этот ваш - типичный шмуклер, по биографии, по темпераменту, по образованию и по ориентации. Стрелков даже учился на истфаке. Будь он лет на 5-10 младше, зажигал в "бригаде ФСБ", "Красном Блицкриге" и ходил бы к врачу за справкой об анальной девственности на деньги ФЭПа.
Ожидать чего-то еще от шмуклера смешно, и Стрелков не обманул ожиданий. Справку об анальной девственности, правда, не обсуждали, но обязательно будут.
Истфак этих клоунов позорных пачками производит, даже удивительно.
Привет
http://tiphareth-ljr.livejournal.com/1251153.html
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