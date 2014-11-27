Как Гиркин всех заложил

Называли их коллективно шмуклерами, да не обидится на меня Байков, который из всей банды, в ретроспективе, оказался самый приличный. Шмуклер (собирательный) есть диванный боец за Сталина, за Империю, ролевик реконструктор и пикейный жилет патриотической ориентции по совместительству, ни к чему конкретному неспособный, и бултыхающийся, как говно в проруби, на периметре полит-технологических акций (в основном, как водится, совершенно непристойной ориентации), выполняя для более успешных шмуклеров роль секретаря и мальчика на побегушках. Шмуклер работает на олигарха мелкого пошиба, но изображает из себя свирепого сталиниста с винтовкой, бойца невидимого фронта, ведущего тайную войну с олигархами и либералами во имя Красной Империи, Коминтерна и династии Романовых (обыкновенно одновременно и то и другое и третье). И разумеется у каждого уважающего себя шмуклера есть корочка внештатного агента ФСБ, которую он демонстрирует знакомым, выдавая за настоящую.