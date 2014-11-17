ВТБ выплатил своим менеджерам 1,5 миллиарда за 2014

Posted 17 ноября 2014, 10:47
Published 17 ноября 2014, 10:47
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
ВТБ за январь-сентябрь 2014 года выплатил членам правления вознаграждения на 1,42 млрд рублей. Такая информация содержится в материалах кредитной организации.
За третий квартал правлению банка было выплачено вознаграждений на 183,3 млн рублей.
В январе сентябре 2013 года размер вознаграждений правлению составил 1,18 млрд рублей. Таким образом объем вознаграждений за 9 месяцев текущего года вырос в 1,2 раза в годовом выражении.
Размер вознаграждения независимым членам наблюдательного совета ВТБ за 9 месяцев 2014 года составил 45,5 млн рублей. При этом в третьем квартале независимым членам набсовета было выплачено 40 млн рублей.
За весь прошлый год ВТБ выплатил членам правления банка 1,33 млрд рублей вознаграждений.
В ВТБ ТАСС отметили, что в третьем квартале 2014 года размер выплат членам правления ВТБ сократился более чем в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В банке это сокращение объяснили тем, что в текущем году вознаграждение членам правления по результатам работы за прошлый год было выплачено во втором квартале 2014 года, а не в третьем, как в 2013 году.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе банка, рост выплат правлению за 9 месяцев произошел за счет увеличения количественного состава наблюдательного совета с 11 до 12 человек, а также за счет компенсационных выплат, связанных с изменением в составе правления. Кроме того, на размер выплат повлияла полученная ВТБ рекордная прибыль в прошлом году в размере 100,5 млрд рублей.
"В целом за девять месяцев произошел рост выплат членам правления по нескольким факторами. Прежде всего, в указанный период 2014 года в правление входили 12 человек, а в 2013 году - только 11 человек. Во-вторых, в соответствии с Трудовым кодексом банк произвел компенсационные выплаты, связанные с изменением в составе правления. Наконец, на размер выплат повлияло выплаченное вознаграждение по результатам работы в 2013 году, в котором группа продемонстрировала рекордную прибыль - 100,5 млрд рублей", - сказали ТАСС в ВТБ.
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