ВТБ выплатил своим менеджерам 1,5 миллиарда за 2014

В ВТБ ТАСС отметили, что в третьем квартале 2014 года размер выплат членам правления ВТБ сократился более чем в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В банке это сокращение объяснили тем, что в текущем году вознаграждение членам правления по результатам работы за прошлый год было выплачено во втором квартале 2014 года, а не в третьем, как в 2013 году.