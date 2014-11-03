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Posted 3 ноября 2014, 07:53

Published 3 ноября 2014, 07:53

Modified 16 августа 2022, 20:06

Updated 16 августа 2022, 20:06

Как голосовали в Луганске (фоторепортаж)

3 ноября 2014, 07:53
Как голосовали в Луганске (фоторепортаж)

Краснодон Луганская Народная республика избирательный участок школа номер 24

Николай Гонтарь, специально для "Нового Информационного Агентства"

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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