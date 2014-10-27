"Горэлектротранс" потратил на соцсети полмиллиона

Петербургское отделение партии РПР - ПАРНАС обращается к губернатору Санкт-Петербурга с требованием проверить эффективность расходования средств в сфере городского транспорта.



20 октября в Законодательном собрании прошло заседание Бюджетно-финансового комитета, на котором рассматривалось повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте на 2015 год.



При этом представлявшие это предложение чиновники не смогли предоставить обоснование повышения платы, сославшись, что расчеты будут готовы через месяц. Такие заявления вызывают недоумение, когда общественности становится известно, на что расходуются государственные средства.

Петербургское отделение партии РПР - ПАРНАС просит прокуратуру, а также Контрольно-счётную палату провести расследования и оценить целесообразность выделения «Горэлектротрансом» полмиллиона рублей на поддержку группы предприятия в социальной сети.



По информации петербургского РПР – ПАРНАС, директор «Горэлектротранса» В.А. Остряков заключил договор компанией, которая по нашим данным, состоит из одного контракт на сумму 500 000 рублей для раскрутки и ведение группыhttps://www.facebook.com/GET.SPb в социальной сети Facebook. Целесообразность подобных трат для госпредприятия подлежит сомнению, считают в партии.



Партия РПР-ПАРНАС считает, что общественная репутация и имидж ГУПа определяется не покупкой лайков, а качеством и доступностью оказываемых им услуг, стабильностью тарифов и эффективностью расходования средств, получаемых как от потребителей, так и из горбюджета.



В ситуации когда экономическая ситуация в стране с каждым месяцем становится все сложнее и сложнее, повышение тарифов на проезд в общественном транспорте крайне болезненно сказывается на самых незащищенных слоях нашего населения. Разбазариванием денег, или даже больше плевком в лицо жителям можно назвать действия директора «Горэлектротранса» Острякова, который выкидывает 500 тыс бюджетных рублей, на покупку лайков, у человека с весьма сомнительной в городе репутацией.



«Пришло время, чтобы контролирующие органы ответили на вопрос, почему мы должны платить за подобные «развлечения» чиновников. Более того, если это действительно нужно, мы можем на безвозмездной основе помочь им вести эту страницу или научим их пользоваться соц сетями, хотя вопиющий факт, когда на высокие должности в городе назначаются люди, которые оценивают свою работу по лайкам в интернете», - заявил сопредседатель петербургского отделения РПР-ПАРНАС Андрей Пивоваров.