Наркоманское лобби в России

Сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков провели спецоперацию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина из Санкт-Петербурга в Башкирию. Тем не менее ситуация с наркоманией в России критическая. По данным ФСКН, три миллиона человек систематически употребляют психотропные вещества, а 18 миллионов пробовали наркотики как минимум раз в жизни.