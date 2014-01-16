Наркоманское лобби в России

Posted 16 января 2014, 10:33
Published 16 января 2014, 10:33
Modified 16 августа 2022, 20:08
Updated 16 августа 2022, 20:08
Сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков провели спецоперацию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина из Санкт-Петербурга в Башкирию. Тем не менее ситуация с наркоманией в России критическая. По данным ФСКН, три миллиона человек систематически употребляют психотропные вещества, а 18 миллионов пробовали наркотики как минимум раз в жизни.
«Управлением ФСКН России по Республике Башкортостан совместно с УФСБ России по Республике Башкортостан проведена спецоперация по пресечению канала поставки крупной партии кокаина из г. Санкт-Петербург в республику, в ходе которой задержан 48-летний житель г. Уфы», - говорится на сайте Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
Принятая в 1999 году правительством и ныне действующая федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», - неэффективна. Наравне с высокой коррупцией в правоохранительных органах, позволяющей существовать наркотрафику, и возросшему потоку героина и гашиша из Афганистана, широко распространилось производство психотропных веществ на дому. Здесь особого внимания заслуживают кодеиносодержащие лекарства, которые являются основой для приготовления наркотика дезоморфина (самый дешевый и разрушающий, человек после 2-х месяцев употребления гниет заживо).
Лидером по продажам таких препаратов является компания «Фармстандарт», которую лоббировали на самом высоком правительственном уровне.
Чистая прибыль «Фармстандарта» в 2012 году составила почти 10 миллиардов рублей. Безрецептурные препараты (кодеинсодержащие) исторически были стимулом роста компании. За последние пять лет бизнес компании вырос на 55%. Похоже владельцы «Фармстандарта» нацелены на максимизацию прибыли и неважно, какие это вызовет последствия. Выручка компании за первое полугодие 2013года выросла на 2% - до 16,4 миллиардов рублей.
«Объемы ежемесячно изымаемого ФСКН дезоморфина – самого токсичного наркотика, экстрагируемого из кодеиносодержащих препаратов, за последние несколько лет возросли в 60 раз. В отдельных регионах до 90% впервые выявленных наркоманов – это «дезоморфинщики», - ранее заявлял руководитель ФСКН Виктор Иванов.
О причастности Татьяны Голиковой (Министр здравоохранения России в 2007—2012 годы, совпавшие с бурным ростом компании «Фармтандарт») к лоббированию медицинского препарата кодеиносодержащего лекарства Арбидол (производится «Фармстандарт»), эффективность которого в борьбе с гриппом не доказана, неоднократно публиковалась и публикуется СМИ. Известно и о связи председателя совета директоров «Фармстандарта» Харитонина экс-министром. Известный политолог Станислав Белковский даже напрямую обвинил Голикову в коррупции и связях с производящей лекарственное средство компанией «Фармстандарт».
Несмотря на все обвинения правоохранительные органы не проводили проверки. Татьяна Алексеевна конечно иски о защите «чести и достоинства» тоже не подавала, решив не актуализировать тему. Пока наркомания в России растёт ужасающими темпами, госпожа Голикова получила, несмотря на обрушившуюся критику, повышение, теперь она председатель Счетной палаты.
Просто так на 127 место по уровню коррупции, которое заняла Россия по итогам 2013 года, не попадают...
Пётр Василенко