Активисту "РПР-Парнас" грозит отчисление из института за политическую деятельность

Posted 16 января 2014, 09:24
Published 16 января 2014, 09:24
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
Активисты партии «РПР-Парнас» c 16 января по будням в 15:00 начинают серию пикетов возле здания Санкт-Петербургского Юридического института Академии Генеральной прокуратуры РФ (СПБ ЮИ АГП РФ) на Литейном пр. 44. Поводом для акции стали угрозы отчисления студента Юридического факультета данного института, лидера молодежного отделения «РПР-Парнас» Михаила Конева.
Как сообщает активист, ему неоднократно намекали на несовместимость политической активности и учебы в подведомственном Генпрокуратуре вузе: «Мне просто не дают нормально сдать экзамены. После избрания на пост председателя молодежной организации и работы помощником Бориса Немцова в Ярославле меня вызывали на беседы, сняли с должности старосты и отозвали из студенческого совета. Я шел на красный диплом, но в эту сессию мне не ставили зачеты и, по непонятным для меня причинам, буквально морально уничтожали на экзаменах. Чаще всего я слышал фразы "Езжай на свой майдан" и "На митингах будешь выступать". Именно поэтому я считаю, что меня хотят исключить из института по политическим мотивам и лишить возможности стать грамотным и профессиональным юристом. Я до конца пытался и до сих пор надеюсь найти контакт с руководством академии. Мне не нужны привилегии - необходима объективная оценка моих знаний» - рассказывает Михаил Конев.
С целью поддержки активиста оппозиционерами будут проводиться одиночные пикеты с лозунгом «Оценки за знания, а не за убеждения». Исключение студента за убеждения - это методы авторитарного государства, где преследуется любое инакомыслие, считают активисты «РПР-Парнас».