Активисту "РПР-Парнас" грозит отчисление из института за политическую деятельность

Как сообщает активист, ему неоднократно намекали на несовместимость политической активности и учебы в подведомственном Генпрокуратуре вузе: «Мне просто не дают нормально сдать экзамены. После избрания на пост председателя молодежной организации и работы помощником Бориса Немцова в Ярославле меня вызывали на беседы, сняли с должности старосты и отозвали из студенческого совета. Я шел на красный диплом, но в эту сессию мне не ставили зачеты и, по непонятным для меня причинам, буквально морально уничтожали на экзаменах. Чаще всего я слышал фразы "Езжай на свой майдан" и "На митингах будешь выступать". Именно поэтому я считаю, что меня хотят исключить из института по политическим мотивам и лишить возможности стать грамотным и профессиональным юристом. Я до конца пытался и до сих пор надеюсь найти контакт с руководством академии. Мне не нужны привилегии - необходима объективная оценка моих знаний» - рассказывает Михаил Конев.