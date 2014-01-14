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Posted 14 января 2014, 09:04

Published 14 января 2014, 09:04

Modified 18 августа 2022, 19:58

Updated 18 августа 2022, 19:58

Кавказцам запретили митинговать на Манежной площади

14 января 2014, 09:04
Кавказцам запретили митинговать на Манежной площади

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг выходцев из республик Северного Кавказа на Манежной площади. Для них там не оказалось места.

«Все, кто проводит массовые акции в Москве, понимают, что на Манежной площади нет условий для проведения массовых мероприятий. Там давно ничего не проводилось, и все прекрасно об этом знают», — заявил глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров, передает «Интерфакс».

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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