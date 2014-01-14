Кавказцам запретили митинговать на Манежной площади

«Все, кто проводит массовые акции в Москве, понимают, что на Манежной площади нет условий для проведения массовых мероприятий. Там давно ничего не проводилось, и все прекрасно об этом знают», — заявил глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров, передает «Интерфакс».