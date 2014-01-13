В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом погибло 6 человек

Posted 13 января 2014, 09:24
Published 13 января 2014, 09:24
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
В Кировском районе Ленинградской области произошла крупная авария с участием микроавтобуса. Водитель, не справившись с управлением, пробил ограждение моста и рухнул в канал.В результате чего погибли шесть человек.
"Трагедия произошла в районе дома номер 2 по Красному проспекту. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончались шесть человек", - рассказали Lifenews в местном ГИБДД.
По предварительным данным, детей среди пострадавших и погибших нет. В настоящее время на месте работают все оперативные службы.