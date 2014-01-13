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Posted 13 января 2014, 09:24

Published 13 января 2014, 09:24

Modified 18 августа 2022, 19:58

Updated 18 августа 2022, 19:58

В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом погибло 6 человек

13 января 2014, 09:24
В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом погибло 6 человек

В Кировском районе Ленинградской области произошла крупная авария с участием микроавтобуса. Водитель, не справившись с управлением, пробил ограждение моста и рухнул в канал.В результате чего погибли шесть человек.

"Трагедия произошла в районе дома номер 2 по Красному проспекту. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончались шесть человек", - рассказали Lifenews в местном ГИБДД.

По предварительным данным, детей среди пострадавших и погибших нет. В настоящее время на месте работают все оперативные службы.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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