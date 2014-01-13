newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января 2014, 08:25

Published 13 января 2014, 08:25

Modified 18 августа 2022, 19:58

Updated 18 августа 2022, 19:58

В Госдуме одобрили графу «против всех»

13 января 2014, 08:25
В Госдуме одобрили графу «против всех»

В Государственной думе одобрили законопроект, который должен вернуть графу «против всех» в избирательные бюллетени на выборах всех уровней, кроме президентских, сообщает «Интерфакс».

Вернуть в бюллетени на выборах графу "против всех" рекомендовал депутатам Госдумы комитет по конституционному законодательству и госстроительству. Законопроект будет рассматриваться 17 января 2014 года.

Напомним, проект закона о возвращении графы "против всех" был внесен в Госдуму в октябре 2013 года группой сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика