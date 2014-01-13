В Госдуме одобрили графу «против всех»

Posted 13 января 2014, 08:25
Published 13 января 2014, 08:25
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
В Государственной думе одобрили законопроект, который должен вернуть графу «против всех» в избирательные бюллетени на выборах всех уровней, кроме президентских, сообщает «Интерфакс».
Вернуть в бюллетени на выборах графу "против всех" рекомендовал депутатам Госдумы комитет по конституционному законодательству и госстроительству. Законопроект будет рассматриваться 17 января 2014 года.
Напомним, проект закона о возвращении графы "против всех" был внесен в Госдуму в октябре 2013 года группой сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.