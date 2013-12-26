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Posted 26 декабря 2013, 12:47

Published 26 декабря 2013, 12:47

Modified 16 августа 2022, 20:08

Updated 16 августа 2022, 20:08

Автор смс-сообщения "Зая, я убила мента", вышла на свободу

26 декабря 2013, 12:47
Автор смс-сообщения "Зая, я убила мента", вышла на свободу

Сибирячка Ольга Мельниченко, прославившаяся смс-сообщением «Зая, я убила мента», вышла на свободу.

Жительница Новосибирска была освобождена в связи с отбытием наказания в конце октября 2013 года, но СМИ стало известно об этом только сегодня, когда РИА Новости дала комментарий инспектор пресс-службы ГУФСИН по Кемеровской области Алена Соболева. Освобождение Мельниченко не связано с амнистией в честь 20-летия Конституции РФ.

Напомним, весной 2009 года 22-летняя Мельниченко в нетрезвом виде управляя автомобилем Toyota Soarer, сбила насмерть инспектора ДПС Дмитрия Чулкова. После чего отправила своему другу сообщение с текстом: «Зая, я убила мента, прости :( Что делать?». На что тот ответил: «Устрой истерику, ничего не говори и не подписывай».

Однако истерика не помогла и девушку осенью 2010 года приговорили к 4,5 года колонии и штрафу в размере 684 тысячи рублей.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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