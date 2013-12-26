Автор смс-сообщения "Зая, я убила мента", вышла на свободу

Жительница Новосибирска была освобождена в связи с отбытием наказания в конце октября 2013 года, но СМИ стало известно об этом только сегодня, когда РИА Новости дала комментарий инспектор пресс-службы ГУФСИН по Кемеровской области Алена Соболева. Освобождение Мельниченко не связано с амнистией в честь 20-летия Конституции РФ.