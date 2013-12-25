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Posted 25 декабря 2013, 10:36

Published 25 декабря 2013, 10:36

Modified 16 августа 2022, 20:09

Updated 16 августа 2022, 20:09

Депутата возмутил образ Джигурды в виде Христа

25 декабря 2013, 10:36
Депутата возмутил образ Джигурды в виде Христа

Депутат Госдумы Михаил Маркелов намерен направить запрос в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием проверить новый клип певца Никиты Джигурды #САНТАДЖИГУРДА или Новогодний #ДЖИГУРДЭНС на предмет соблюдения законности.

Дело в том, что шоумен не просто скачет как ненормальный в клипе, но и предстает в образе Христа. На первый взгляд, данное видео подпадает под закон о защите чувств верующих. Но Маркелов боится, что в данном случае вопрос еще из разряда психиатрии. А если человек психически больной, то он не попадает ни под какую ответственность.

Если эксперты признают клип оскорбительным, Джигурде грозит как минимум штраф до 300 тысяч рублей. Но наказание может быть и более серьезных, до двух лет, - считает депутат.

http://youtu.be/quxPYmskCC8

 

 

 

 

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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