Депутата возмутил образ Джигурды в виде Христа

Дело в том, что шоумен не просто скачет как ненормальный в клипе, но и предстает в образе Христа. На первый взгляд, данное видео подпадает под закон о защите чувств верующих. Но Маркелов боится, что в данном случае вопрос еще из разряда психиатрии. А если человек психически больной, то он не попадает ни под какую ответственность.