Депутата возмутил образ Джигурды в виде Христа

Posted 25 декабря 2013, 10:36
Published 25 декабря 2013, 10:36
Modified 16 августа 2022, 20:09
Updated 16 августа 2022, 20:09
Депутат Госдумы Михаил Маркелов намерен направить запрос в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием проверить новый клип певца Никиты Джигурды #САНТАДЖИГУРДА или Новогодний #ДЖИГУРДЭНС на предмет соблюдения законности.
Дело в том, что шоумен не просто скачет как ненормальный в клипе, но и предстает в образе Христа. На первый взгляд, данное видео подпадает под закон о защите чувств верующих. Но Маркелов боится, что в данном случае вопрос еще из разряда психиатрии. А если человек психически больной, то он не попадает ни под какую ответственность.
Если эксперты признают клип оскорбительным, Джигурде грозит как минимум штраф до 300 тысяч рублей. Но наказание может быть и более серьезных, до двух лет, - считает депутат.
http://youtu.be/quxPYmskCC8