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Posted 20 декабря 2013, 09:48

Published 20 декабря 2013, 09:48

Modified 18 августа 2022, 19:59

Updated 18 августа 2022, 19:59

В Ленобласти арестовано стадо коров

20 декабря 2013, 09:48
В Ленобласти арестовано стадо коров

В Ленобласти петербуржец, имеющий сельскохозяйственное предприятие "А", задолжал банкам свыше 56 миллионов рублей. Суд постановил положить арест на имущество должника, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Совместно с земельным участком, зданиями и техникой под арест попало целое стадо рогатого скота. Только 103 коровы были оценены на сумму порядка 8 миллионов рублей. Сейчас рогатые передаются на торги, вместе со всем остальным.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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