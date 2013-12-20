В Ленобласти арестовано стадо коров

Posted 20 декабря 2013, 09:48
Published 20 декабря 2013, 09:48
Modified 18 августа 2022, 19:59
Updated 18 августа 2022, 19:59
В Ленобласти петербуржец, имеющий сельскохозяйственное предприятие "А", задолжал банкам свыше 56 миллионов рублей. Суд постановил положить арест на имущество должника, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.
Совместно с земельным участком, зданиями и техникой под арест попало целое стадо рогатого скота. Только 103 коровы были оценены на сумму порядка 8 миллионов рублей. Сейчас рогатые передаются на торги, вместе со всем остальным.