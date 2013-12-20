Posted 20 декабря 2013, 14:03
Published 20 декабря 2013, 14:03
Modified 16 августа 2022, 20:09
Updated 16 августа 2022, 20:09
СМИ все-таки настаивают на том, что освобожденный Михаил Ходорковский покинул Россию и уже находится в Германии.
Агентство Рейтер со ссылкой на представителя МИД Германии сообщает, что самолет с экс-главой ЮКОСа приземлился в аэропорту Берлина.
"Я могу подтвердить, что Михаил Ходорковский приземлился в Берлине сегодня", - цитирует агентство представителя берлинского аэропорта Анника Брайдтхардт.