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Posted 20 декабря 2013, 14:03

Published 20 декабря 2013, 14:03

Modified 16 августа 2022, 20:09

Updated 16 августа 2022, 20:09

Ходорковский приземлился в Берлине

20 декабря 2013, 14:03
Ходорковский приземлился в Берлине

СМИ все-таки настаивают на том, что освобожденный Михаил Ходорковский покинул Россию и уже находится в Германии.

Агентство Рейтер со ссылкой на представителя МИД Германии сообщает, что самолет с экс-главой ЮКОСа приземлился в аэропорту Берлина.

"Я могу подтвердить, что Михаил Ходорковский приземлился в Берлине сегодня", - цитирует агентство представителя берлинского аэропорта Анника Брайдтхардт.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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