Полтавченко поручил разобраться с тарифами ЖКХ

На совещании в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил разобраться с необоснованным повышением тарифов на ЖКХ и проверить недобросовестные управляющие компании. Также чиновникам дано задание – придумать, как понизить тарифы ЖКХ. По мнению губернатора, необходимо проверить обоснованность начисления кварплат там, где она была завышена. Участие в проверке управляющих компаний должна принять и городская прокуратура. Ожидается, что проверка начнется в следующий понедельник и тем горожанам, которые успели оплатить завышенную квартплату – деньги будут возвращены в следующих месяцах. Помимо этого, Полтавченко поручил районным администрациям и отраслевым комитетам заняться просветительской работой среди населения, чтобы каждый петербуржец знал, сколько и за что он платит.