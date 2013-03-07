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Posted 7 марта 2013, 10:42

Published 7 марта 2013, 10:42

Modified 16 августа 2022, 20:06

Updated 16 августа 2022, 20:06

Полтавченко поручил разобраться с тарифами ЖКХ

7 марта 2013, 10:42
Полтавченко поручил разобраться с тарифами ЖКХ

На совещании в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил разобраться с необоснованным повышением тарифов на ЖКХ и проверить недобросовестные управляющие компании. Также чиновникам дано задание – придумать, как понизить тарифы ЖКХ. По мнению губернатора, необходимо проверить обоснованность начисления кварплат там, где она была завышена. Участие в проверке управляющих компаний должна принять и городская прокуратура. Ожидается, что проверка начнется в следующий понедельник и тем горожанам, которые успели оплатить завышенную квартплату – деньги будут возвращены в следующих месяцах. Помимо этого, Полтавченко поручил районным администрациям и отраслевым комитетам заняться просветительской работой среди населения, чтобы каждый петербуржец знал, сколько и за что он платит.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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