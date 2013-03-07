На имущество фигурантки дела «Оборонсервиса» наложен арест

Следственный комитет РФ наложил арест на имущество Евгении Васильевой, занимавшей должности руководителя департамента имущественных отношений Минобороны и аппарата Министра обороны РФ. Арест наложен на три квартиры (одну – в Москве и две – в Санкт-Петербурге), дом в Ленинградской области и нежилое помещение на улице Арбат общей площадью более 600 кв. метров. Помимо этого, в отношении Васильевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на правую ногу надет электронный браслет, в ее квартире в Молочном переулке установлены специальные технические средства для контроля за соблюдением наложенных судом запретов и ограничений. Дело «Оборонсервиса» начинает обрастать единоросами Напомним, по делу Оборонсервиса в качестве обвиняемых привлечены сразу несколько бывших руководителей Минобороны. Ранее дважды на допрос вызывался экс-глава ведомства Анатолий Сердюков, он проходит по данному делу в качестве свидетеля. Васильева же — одна из главных подозреваемых в деле о распродаже по заниженным ценам имущества Минобороны через подконтрольную компанию "Оборонсервис". Ущерб оценивается в 4 млрд рублей.