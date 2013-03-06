Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Уго Чавеса

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования вице-президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро и всему венесуэльскому народу в связи с кончиной Президента Венесуэлы Уго Чавеса, сообщает пресс-служба Кремля. Путин назвал Чавеса выдающимся лидером и руководителем, а также близким другом России. Нашу страну на похоронах Уго Чавеса будут представлять президент "Роснефти" и глава совета директоров "Роснефтегаза" Игорь Сечин в ранге спецпредставителя президента России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор "Ростехнологий" Сергей Чемезов. Cмерть 58-летнего главы Венесуэлы наступила 5 марта в 16:25 от рака. Уго Чавес возглавлял страну с 1999 года.