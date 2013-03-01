Путин внес в Госдуму новую редакцию закона о выборах

Президент России Владимир Путин в пятницу внес в Госдуму новую редакцию закона о выборах депутатов в нижнюю палату парламента, сообщает пресс-служба Кремля. С законопроектом можно ознакомиться на сайте. Путин отозвал ранее внесенный законопроект "О выборах депутатов Госдумы Федерального собрания РФ" и внес в Госдуму законопроект в новой редакции о смешанной системе думских выборов: по партийным спискам и одномандатным округам. Напомним, законопроект в прежнем варианте был внесен 16 февраля 2012 года Дмитрием Медведевым, когда он был президентом РФ.