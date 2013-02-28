В Петербурге осуждена беременная «глотательница» героина

Беременная гражданка Таджикистана, которая перевезла в желудке в Петербург около полкило героина, осуждена на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает городская прокуратура. По данным следствия, в январе 2012 года Сангова на родине поучила от подельника смесь, содержащую героин, массой 428,079 г. Наркотик, расфасованный в 91 полимерный контейнер, женщина, будучи на 9 месяце беременности, проглотила, после чего авиарейсом Душанбе-Санкт-Петербург 24 января прибыла в Пулково-1. После выхода из зоны таможенного контроля Сангова была задержана сотрудниками ОБКН Пулковской таможни и препровождена в горбольницу № 20, где из её желудка были извлечены наркотические средства. На суде гражданка Таджикистана утверждала, что не знала о героине. Она якобы считала что перевозит драгоценные камни за денежное вознаграждение, однако благодаря правильной тактике государственного обвинителя вину признала полностью. Несмотря на наличие маленького ребенка, прокуратура настаивала на назначении строгого наказания, ранее уже судимой преступницы. Суд приговорил Сангову к 16 годам лишения свободы.