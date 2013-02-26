Начальника отдела отдела полиции Петербурга избил владельца кафе

В Петербурге начальник одного из отделов полиции Невского района избил владельца кафе. С жалобой в службу собственной безопасности полиции обратился сам пострадавший, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 23 февраля 2013 года в службу собственной безопасности ГУ МВД России обратился владелец кафе, расположенного в 1-м Рабфаковском переулке. 55-летний мужчина заявил, что 22 февраля 2013 года около 23-30 к нему в кафе пришли начальник 32 отдела полиции и еще двое мужчин. Со слов заявителя, пройдя на кухню заведения, визитеры избили его, после чего покинули кафе. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники службы собственной безопасности Главка установили и опросили всех участников инцидента. В настоящее время материал проверки направлен для принятия процессуального решения. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело. Начальнику отдела полиции грозит увольнение по дискредитирующим основаниям.