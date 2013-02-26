Лавров опроверг обмен России и США декларациями по вопросу ПРО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы готовящемся между Россией и США обмене декларациями о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны (ПРО). Как передает «Эхо Москвы», Лавров рассказал об этом по итогам встречи с госсекретарем США Джоном Керри, состоявшейся этим вечером в Берлине. «В России убеждены, что система ПРО НАТО будет создавать проблему для нашей безопасности, поэтому деклараций здесь уже недостаточно. Если мы не можем договариваться о совместной системе, как Россия не раз предлагала, то нужно вести речь о гарантиях ненаправленности против российского ядерного потенциала", - заявил глава МИДа.