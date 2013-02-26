newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2013, 19:14

Published 26 февраля 2013, 19:14

Modified 18 августа 2022, 19:59

Updated 18 августа 2022, 19:59

Лавров опроверг обмен России и США декларациями по вопросу ПРО

26 февраля 2013, 19:14
Лавров опроверг обмен России и США декларациями по вопросу ПРО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы готовящемся между Россией и США обмене декларациями о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны (ПРО). Как передает «Эхо Москвы», Лавров рассказал об этом по итогам встречи с госсекретарем США Джоном Керри, состоявшейся этим вечером в Берлине. «В России убеждены, что система ПРО НАТО будет создавать проблему для нашей безопасности, поэтому деклараций здесь уже недостаточно. Если мы не можем договариваться о совместной системе, как Россия не раз предлагала, то нужно вести речь о гарантиях ненаправленности против российского ядерного потенциала", - заявил глава МИДа.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика