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Posted 26 февраля 2013, 08:56

Published 26 февраля 2013, 08:56

Modified 16 августа 2022, 20:06

Updated 16 августа 2022, 20:06

Итальянские выборы отразились на биржевых показателях

26 февраля 2013, 08:56
Итальянские выборы отразились на биржевых показателях

Инвесторы опасаются, что в результате выборов Италия окажется в политическом тупике и кризис в еврозоне усилится. Исход выборов, угрожающий слабым правительством, не способным на решительные реформы в третьей экономике еврозоны, уже привел мировые рынки в подавленное состояние. Нью-йоркский индекс Доу Джонс упал более чем на полтора процента - это самое большое падение с ноября. Итальянский фондовый индекс также опустился, передает Русская служба BBC. Агентство Reuters считает, что Риму грозят тяжелые времена: "Результаты выборов уже негативно сказались на итальянских фондовых биржах. Скорее всего, парламенту не удастся разрешить серьезные экономические проблемы Италии". Коалиция Берлускони проиграла на выборах в Италии Напомним, что сегодня Левоцентристская коалиция во главе с лидером Демократической партии Пьером Луиджи Берсани одержала победу с минимальным преимуществом, получая чуть меньше 30% голосов, на втором месте — возглавляемая экс-премьером Сильвио Берлускони правоцентристская коалиция.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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