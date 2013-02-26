Итальянские выборы отразились на биржевых показателях

Инвесторы опасаются, что в результате выборов Италия окажется в политическом тупике и кризис в еврозоне усилится. Исход выборов, угрожающий слабым правительством, не способным на решительные реформы в третьей экономике еврозоны, уже привел мировые рынки в подавленное состояние. Нью-йоркский индекс Доу Джонс упал более чем на полтора процента - это самое большое падение с ноября. Итальянский фондовый индекс также опустился, передает Русская служба BBC. Агентство Reuters считает, что Риму грозят тяжелые времена: "Результаты выборов уже негативно сказались на итальянских фондовых биржах. Скорее всего, парламенту не удастся разрешить серьезные экономические проблемы Италии". Коалиция Берлускони проиграла на выборах в Италии Напомним, что сегодня Левоцентристская коалиция во главе с лидером Демократической партии Пьером Луиджи Берсани одержала победу с минимальным преимуществом, получая чуть меньше 30% голосов, на втором месте — возглавляемая экс-премьером Сильвио Берлускони правоцентристская коалиция.