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Posted 25 февраля 2013, 08:20

Published 25 февраля 2013, 08:20

Modified 16 августа 2022, 20:06

Updated 16 августа 2022, 20:06

В Северодвинске избит руководитель одного из крупных оборонных предприятий

25 февраля 2013, 08:20
В Северодвинске избит руководитель одного из крупных оборонных предприятий

В Северодвинске жестоко избит 62-летний первый заместитель генерального директора «Центра судоремонта «Звездочка» Эдуард Бааль. По предварительной версии следствия, двое злоумышленников с обрезком металлической трубы напали на Эдуарда Бааля у подъезда собственного дома. С места происшествия руководитель предприятия был госпитализирован в больницу. У него сотрясение мозга, множественные ушибы лица, переносицы, сообщает «Беламорканал». Рассматриваются несколько причин случившегося. Но в качестве наиболее вероятной называется версия, связанная с его профессиональной деятельностью. Возможно, это была попытка давления на руководство предприятия со стороны недобросовестных контрагентов, которые в настоящее время вытесняются из производственных схем "Звездочки". Отметим, что это не первый случай нападок в адрес руководства «Звездочки». В октябре 2012 года был подожжен автомобиль «Ниссан Патфайндер» заместителя Бааля Сергея Суетина.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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