Рауль Кастро переизбран на пост главы Кубы

Рауль Кастро переизбран главой Кубы на новый пятилетний срок. По решению депутатов Национальной ассамблеи народной власти 81-летний политик продолжит занимать высший государственный пост - председателя Государственного совета страны, передает кубинское телевидение. Ранее брат и соратник Фиделя Кастро, во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Гаване, заявил о возможном уходе в отставку в связи с возрастом. 24 февраля 2008 парламент Кубы с результатом в 97,7 % голосов избрал Рауля Кастро новым председателем Государственного Совета Кубы (глава государства). По его инициативе на Кубе вскоре должен появиться закон, запрещающий занимать пост президента два срока подряд. Сам Рауль Кастро уже объявил, что на третий срок идти – не намерен.