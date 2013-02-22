Сергей Глазьев может стать главой Центробанка

Советник президента Сергей Глазьев может возглавить Банк России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники. В СМИ сообщается, что кандидатуру Глазьева поддерживают Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Срок полномочий нынешнего председателя Банка России Сергея Игнатьева в качестве председателя Центробанка истекает в конце июня 2013 года. Он занимает эту должность третий срок подряд, четвертый срок законом о ЦБ – не предусмотрен. Среди других кандидатов претендующих на пост главы Банка России, называются заместитель председатель Центробанка Алексей Улюкаев и глава ВТБ Михаил Задоронов. Что же касается Сергея Глазьева, он раньше занимал пост министра внешних экономических связей РФ, в настоящее время является советником президента России. Глазьев имеет степень доктора экономических наук и является академиком РАН. Помимо прочего, в 2004 году он был кандидатом в президенты РФ.