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Posted 21 февраля 2013, 20:41

Published 21 февраля 2013, 20:41

Modified 18 августа 2022, 19:59

Updated 18 августа 2022, 19:59

Сергей Глазьев может стать главой Центробанка

21 февраля 2013, 20:41
Сергей Глазьев может стать главой Центробанка

Советник президента Сергей Глазьев может возглавить Банк России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники. В СМИ сообщается, что кандидатуру Глазьева поддерживают Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Срок полномочий нынешнего председателя Банка России Сергея Игнатьева в качестве председателя Центробанка истекает в конце июня 2013 года. Он занимает эту должность третий срок подряд, четвертый срок законом о ЦБ – не предусмотрен. Среди других кандидатов претендующих на пост главы Банка России, называются заместитель председатель Центробанка Алексей Улюкаев и глава ВТБ Михаил Задоронов. Что же касается Сергея Глазьева, он раньше занимал пост министра внешних экономических связей РФ, в настоящее время является советником президента России. Глазьев имеет степень доктора экономических наук и является академиком РАН. Помимо прочего, в 2004 году он был кандидатом в президенты РФ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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