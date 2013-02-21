В Петербурге при ремонте дорог украли полмиллиона рублей

Прокуратурой возбуждено уголовное дело о мошенничестве на полмиллиона рублей при ремонте дорог под Санкт-Петербургом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Колпинского района, проверка установила, что стоимость работ при исполнении администрацией поселка Усть-Ижора муниципального контракта с ООО "СК "БАС"" завышена более чем на 494 тыс. рублей. Ранее в январе этого года аналогичные факты завышения стоимости работ установлены и в поселке Понтонный при производстве работ тем же юридическим лицом. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».