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Posted 21 февраля 2013, 14:52

Published 21 февраля 2013, 14:52

Modified 18 августа 2022, 19:59

Updated 18 августа 2022, 19:59

В Петербурге при ремонте дорог украли полмиллиона рублей

21 февраля 2013, 14:52
В Петербурге при ремонте дорог украли полмиллиона рублей

Прокуратурой возбуждено уголовное дело о мошенничестве на полмиллиона рублей при ремонте дорог под Санкт-Петербургом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Колпинского района, проверка установила, что стоимость работ при исполнении администрацией поселка Усть-Ижора муниципального контракта с ООО "СК "БАС"" завышена более чем на 494 тыс. рублей. Ранее в январе этого года аналогичные факты завышения стоимости работ установлены и в поселке Понтонный при производстве работ тем же юридическим лицом. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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