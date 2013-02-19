В правительстве Петербурга вскрыли аферу с бюджетными грантами

В Смольном прошли еще одни обыски, на этот раз полиция посетила комитет экономического развития промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. Следственно-оперативные мероприятия прошли в рамках возбужденного уголовного дела, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Два бизнесмена из Псковской области похитили бюджетные средства, предоставив в комитет поддельные документы от имени компаний, ими же и созданных. Средства были выделены правительством в рамках специальной программы «Грант начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса», размер субсидий составляет 300 тысяч рублей. По версии следствия, провернуть аферу бизнесменам помогали неустановленные сотрудники смольнинского комитета экономического развития промышленной политики и торговли. Ранее силовики провели обыски в офисе одной из компаний, которой выделили грант. Там они обнаружили и изъяли документы и печати более 30 юридических лиц, печать налоговой инспекции, печати четырех банков, нотариусов, и печать ЗАГСа г. Череповца Вологодской области. Также обнаружены и изъяты фальсифицированные документы, которые были поданы в петербургский комитет. В настоящее время оба организатора данных преступлений взяты под стражу. Следственные мероприятия продолжаются. Обыски в комитете по транспорту Петербурга по делу «о валидаторах»