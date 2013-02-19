В Москве задержаны участники двух «воровских сходок»

Московская полиция пресекла две «воровские сходки», задержав более 90 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Одна спецоперация по пресечению «воровских сходок» прошла в кафе на улице Преображенский вал. Оперативники задержали свыше 50-ти уроженцев Азербайджана. При задержании некоторые попытались выбросить огнестрельное оружие, которое затем у них было изъято и направлено на экспертизы. Вторая засада прошла также на северо-западе Москвы, в бане на Волоколамском шоссе. Полицейские задержали около 40 «криминальных авторитетов» из различных регионов России и стран Закавказья. При досмотре у одного из задержанных был изъят боевой пистолет. У еще нескольких имелось при себе травматическое оружие без соответствующих разрешений.