newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля 2013, 05:02

Published 19 февраля 2013, 05:02

Modified 18 августа 2022, 19:59

Updated 18 августа 2022, 19:59

В Москве задержаны участники двух «воровских сходок»

19 февраля 2013, 05:02
В Москве задержаны участники двух «воровских сходок»

Московская полиция пресекла две «воровские сходки», задержав более 90 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Одна спецоперация по пресечению «воровских сходок» прошла в кафе на улице Преображенский вал. Оперативники задержали свыше 50-ти уроженцев Азербайджана. При задержании некоторые попытались выбросить огнестрельное оружие, которое затем у них было изъято и направлено на экспертизы. Вторая засада прошла также на северо-западе Москвы, в бане на Волоколамском шоссе. Полицейские задержали около 40 «криминальных авторитетов» из различных регионов России и стран Закавказья. При досмотре у одного из задержанных был изъят боевой пистолет. У еще нескольких имелось при себе травматическое оружие без соответствующих разрешений.  

#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика