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Posted 19 февраля 2013, 04:26

Published 19 февраля 2013, 04:26

Modified 18 августа 2022, 19:59

Updated 18 августа 2022, 19:59

Петербургский чиновник арестован на два месяца

19 февраля 2013, 04:26
Петербургский чиновник арестован на два месяца

Первый экс-заместитель председателя комитета по транспорту в Санкт-Петербурге Игорь Маилов арестован на два месяца. Такую меру пресечения избрал Дзержинский районный суд Петербурга для чиновника, попавшегося на незаконных махинациях. Напомним, 14 февраля в кабинете Игоря Маилова на Исполкомской улице прошел обыск, после которого он был задержан. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о хищениях денежных средств при помощи валидаторов. Фигурантом данного дела также является бывший глава ГУ «Организатор перевозок» Владимир Михайлов. Вскоре после обыска первый замглава комитета по транспорту Смольного написал заявление об увольнении по собственному желанию.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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